Кačmarek slavi, Кalabi crvena majica

Član ekipe Mazovja srce Poljske Jakub Кačmarek pobjednik je 14. izdanja biciklističke trke "Beograd - Banjaluka". On je bez većih problema uspio da sačuva 18 sekundi prednosti u odnosu na Romana Markeza Martija na posljednjoj etapi koja je vožena od Dervente do Banjaluke, pa je zasluženo otvorio pobjednički šampanjac.



"Vrlo sam srećan, ekipa je odradila odličan posao i već poslije druge etape ovakav rasplet se mogao naslutiti. Već za nekoliko dana je nova trka i mnogo sam motivisan. Organizacija je bila odlična, sve mi se svidjelo i sve je bilo na najvišem nivou", rekao je Кačmarek koji je na tronu u Banjaluci naslijedio svog zemljaka Pavela Frančaka.

Mnogo razloga za zadovoljstvo ima i domaća publika, te reprezentacija Srbije jer je Banjalučanin Dušan Кalaba postao najbolji sprinter.

"Presrećan sam što sam u svom gradu napravio veliki uspjeh, možda i najveći u istoriji ove trke nekog domaćeg bicikliste. Mnogo hvala organizatoru, ali i publici koja me je bodrila, te naravno mojim timskim kolegama. Bez njih sigurno ne bih stigao do majice, vukli su me ka cilju u kritičnim trenucima", rekao je Кalaba.



Plava majica za najboljeg brdskog vozača pripala je Miki Hemingu iz ekipe Maloja pušbajkers, dok je najbolji mladi vozač Danil Pronickij iz kazahstanske Astane.

Najbolji na posljednjoj etapi koja je vožena od Dervente do Banjaluke bio je takođe Poljak, ali član Vostera Silvester Januševski.

Кakav su podvig u stvari napravili organizatori organizacijom ovog događaja u napovoljnom momentu po sport govori i društvo koje je pozdravilo bicikliste na cilju. Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić, zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, ministar porodice omladine i sporta Republike Srpske Sonja Davidović, te brojne ličnosti iz političkog i sportskog miljea bodrili su momke na ulasku u cilj, te odali priznanje organizatoru na odlično urađenom poslu.

Lijepa slika koja je poslata iz Banjaluke, ali i svih gradova kroz koje je prošao karavan zainteresovala je dosta gradova koji su već istakli kandidaturu da iduće godine budu momaćini starta ili cilja jedne od etapa.

Načelnici Srpca i Ugljevika, Mlađan Dragosavljević i Vasilije Perić već su izrazili sporemnost da se dodatno uključe u organizaciju, pa nije nemoguće da trka iduće godine bude imala i pet etapa.