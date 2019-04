Juventus promovisao nove dresove, dobili i prozivke

Naime, Fulam je nešto ranije predstavio slične dresove, a engleski klub nije propustio priliku ni da pecne osmostrukog uzastopnog prvaka Italije. “Šamar” je stigao zbog izuzetno sličnih dresova koji se razlikuju u nekoliko sitnica, piše Blic Sport.

Ovako će izgledati dres Juventusa sljedeće sezone:

Despite no black and white stripes, but if this kit can give Juve #UCL trophy, at the end of the day i'd love to buy it. pic.twitter.com/yOPrt5wa12

— Fajar Yoanda (@fajaryoanda) 23. travnja 2019.