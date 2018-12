Junajted slučajno objavio ime novog menadžera

Žoze Murinjo od juče je prošlost i klub radi na dovođenju novog menadžera, a to bi prema svemu sudeći trebao biti Norvežanin Ole Gunar Solskjer.

Najavili su iz Uniteda da će 48 sati nakon Portugalčeve smjene objaviti ime budućeg menadžera, da bi juče pred kraj dana na njihovoj službenoj stranici procurila informacija kako je 45-godišnji Solskjer novi menadžer.

Have @ManUtd accidentally announced Ole Gunnar Solskjaer as interim manager on the website? 🤔👀 #MUFC pic.twitter.com/gUy3eDyeoW

