Junajted deklasirao Romu, Viljareal slavio protiv Arsenala

U prvim mečevima polufinala Lige Evrope pobjede su zabilježili domaći timovi Mančester Junajted protiv Rome 6:2 i Viljareal protiv Arsenala 2:1.

Fantastičan meč na Old Trafordu. Prvo su viđena dva preokreta, da bi poslije Crveni đavoli zasluženo došli do ubjedljivog trijumfa. Poveo je domaćin preko Bruna Fernandeša, a do poluvremena Roma golovima Lorenca Pelegrinija sa penala i Edina Džeka preokreće.

Ipak, u drugom delu samo su Đavoli igrali. Prvo je asistent kod prvog gola Edinson Kavani postigao dva pogotka za novi preokret 3:2, da bi potom redo Bruno sa penala, Pogba i Grinvud obezbijedili više nego ubjedljvih 6:2.

Arsenalu je prijetila velika katastrofa poslije prvog dijela, pošto je Viljareal golovima Trigerosa i Albiola vodio 2:0, a i Sebaljos je dobio crveni karton. Ipak, prvo je Pepe sa penala smanjio na 2:1, a poslije mu je čuvanje ovog, dobrog poraza, olakšano crvenim kartonom na drugoj stranu Kapua i tako Arsenal u London nosi ipak solidan rezultat.

Revanši u Rimu i Londonu na programu su za sedam dana.