Novi trener Barselone Kike Setjen zvanično je danas predstavljen na Kamp Nou.

Setjen na mjestu prvog trenera katalonskog kluba zamijenio Ernesta Valverdea, koji je sinoć dobio otkaz poslije dvije i po godine rada.

"Želim da zahvalim klubu na prilici koju mi je pružio. Ni u snovima nisam mogao da zamislim da ću da budem trener Barselone. Uzbuđen sam zbog izazova koji mi slijede. Juče sam šetao s kravama, sada sam trener Barselone i vodiću najbolje igrače svijeta", rekao je Setjen na promociji.

On je ugovor s katalonskim gigantom potpisao do kraja juna 2022. godine, a zahvalio svom prethodniku na tome što je ekipu doveo do prvog mjesta u Primeri.

"Veoma sam emotivna osoba, ovo je vro emotivan dan za mene. Pokušaću da prenesem igračima entuzijazam i želju koje imam. Moja želja je da osvojimo sve što možemo. U ovom klubu i ne može drugačije. Najbolji način da pobjeđujemo je da igramo dobar fudbal. To se ne dešava uvijek, ali moramo da se trudimo", zaključio je Setjen.