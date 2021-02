Jovo Lukić o transfer pričama: Fokusiran sam na Borac i naše ciljeve

Najbolji strijelac Borca Jovo Lukić poručio je da ga priče o potencijalnom transferu ne remete u svakodnevnom radu. Povreda je sada iza njega i biće spreman za utakmicu protiv Šahtjora.

- Ne mogu da ignorišem priče o transferu, naravno da me sve to dotiče, ali se trudim da budem na zemlji i maksimalno posvećen obavezama u Borcu. Imamo svoje ciljeve, to je Evropa i dok sam tu radiće sve što je u mojoj moći da pomognem klubu - rekao je Lukić.

Pred duel sa Šahtjorom kaže da je ukrajinski klub favorit.

- Nije svejedno, dva puta su dobili Real. Čime bih bio zadovoljan? Pobjedom - poručio je Lukić.