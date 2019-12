Jović: Važno je da imam strpljenja u Realu

Napadač Luka Jović je za TV Prva govorio i o svom statusu u Real Madridu. Otkrio je reprezentativac Srbije da mu je najbliži prijatelj u "kraljevskom klubu" Luka Modrić i da je od njega dobio savjet kako da se ponaša.

"Luka mi je najbliži prijatelj. Razgovarao sam sa njim o svojoj situaciji i on me je uvjerio da je i sam bio u takvom položaju kada je došao u klub i rekao mi je da je strpljenje najvažnije. Zidan je uradio dosta toga da bi me doveo u Real Madrid. Srećan sam i nadam se da ću dobiti minutažu. Nije lako mladom fudbaleru koji dođe ovdje. Imam samopouzdanja, vjerujem u svoj kvalitet i siguran sam da ću vremenom dobijati sve više minuta. Za uspjeh je potreban naporan rad, ali i sreća. Prvo moraš da budeš vrijedan, iskren i zahvalan saigračima i treneru sa kojim radite", istakao je Jović.