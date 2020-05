Jovanović za ATV: Volio bih da završimo sezonu na terenu

Naučen na svakodnevni trening, Marko Jovanović, fudbaler banjalučkog Borca, i tokom prinudne pauze sačuvao je rutinu svojestvenu profesionalnom sportisi. Ne krije da su rad u kućnim uslovima i onaj na fudbalskom terenu, dva različita svijeta, ali se, kaže, prilagodio novonastaloj situaciji kako bi dan povratka na teren dočekao u optimalnoj formi neophodnoj za povratak u puni trenažni proces.

"Kad se vratimo očekuje nas ubrzani period treninga i utakmica zato je neophodno, koliko je to moguće u ovoj situaciji, da ostanemo u formi. Naravno, bilo je situacija da ti se sve smuči, da hoćeš da digneš ruku od tih treninga, da ti sve dosadi, ali tako je kako je. Siguran sam, da smo svi mi, bili maksimalno profesionalni. Fudbal mi nedostaje i sve ono što nosi sa sobom. Treninzi, utakmice, druženje sa saigračima. Kada smo završili sa pripremama i krenuli sa utakmicama sve se prekinulo i to pred najvažniji dio sezone", izjavio je fudbaler Borca, Marko Jovanović.

Sve je lakše u društvo porodice, ne krije Marko da je srećan što dane u Banjaluci provodi uz svoje najbliže. Dilemu nema-želja mu je kaže da se premijerligaška sezona privede kraju na terenu, ali samo pod uslovom da ne postoji ni najmanji rizik po zdravlje svih aktera uz dovoljno dug pripremni period pred nastavak prvenstva.

"Ima još jedanaest utakmica da se odigra i mislim da bi bilo najbolje na taj način riješiti sve nedoumice oko ispadanja, evropskih viza i šampionske trke. Naravno, potrebno da se stvore svi uslovi za nastavak prvenstva, da se urade sva testiranja i da nadležni urade sve što je potrebno. Mislim da nijedan fudbaler ne bi volio da se sezone okonča na ovaj način. Ipak, volio bih da se napravi plan po kojem bi se nastavila sezona. Da se omogući dovoljan period za pripreme i da ne bude, kao što se priča, sve ubrzano. Mislim da nakon ovako duge pauze, dva mjeseca kućnih treninga, nije dovoljno samo dvije nedjelje priprema da bi se vratili takmičarskim obavezama", dodaje Jovanović.

Tri sedmice rada je minimum da se ekipa vrati u takmičarsku formu, poručuje trener fudbalera Borca, Vlado Jagodić. Hvali sve one koji duže “crveno plavi” dres riječima da su pokazali zavidan nivo radne ektike tokom prinudne pauze, strikno poštujući plan kondicionog trenera Nemanje Zlojutra . Ipak, Jagodić upozorava, da bi se u slučaju skraćenog pripremnog periodu nauštrb što skorijeg početka prvenstva, “otvorio” prostor za nove probleme.

"Možemo mi početi i za sedam dana, ali to nije realno. Kalendar takmičenja, ukoliko se sezona nastavi, vjerovatno će da bude zgusnut. Igraće se u ritmu srijeda-subota, a to znači velike napore igrače i veliku mogućnost povreda. Ako uzmemo u obzir, da će se naredna sezona nastaviti odmah nakon ove, da će se evropske utakmice, a ja se nadam da ćemo mi da izborimo evropsku vizu, igrati desetak dana nakon kraja ovog dijela prvenstva, onda nam to govori da se svi klubovi izlažu riziku", smatra Vlado Jagodić, strateg FK Borac.

Dan povratka trenažnim aktivnostima, sporstima u Republici Srpskoj I dalje će da diktira borba sa Kovidom 19, a prema posljednjim informacijama, plan je je da se do druge polovine maja dozvole treninzi u manjim grupama.