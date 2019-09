Još jednom pokazao zašto je genije: Pogledajte magično dodavanje Nikole Jokića

Nikola Jokić je, bez ikakve sumnje, jedan od najboljih centara svijeta, a svoju magiju je pokazao i u današnjoj utakmici protiv Portorika.

Centar Srbije je u današnjoj pobjedi protiv Portorika (90:47) za samo 17 minuta na parketu upisao 14 poena uz 10 skokova i jednu asistenciju, a uspio je napraviti i najbolji potez utakmice.

Pred kraj druge četvrtine Vladimir Lučić je šutirao iz ugla, ali je izblokiran, a lopta je potom padala u ruke Jokiću kojeg su pod košem čekala dvojica Portorikanaca. On je to prepoznao i odmah reagovao i samo proslijedio loptu bez gledanja do Nemanje Bjelice.

Na njegovu žalost Nemanja Bjelica je promašio zicer i uskratio mu asistenciju, no čitavu akciju je popravio Lučić i poentirao.