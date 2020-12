Jokićeva noć za istoriju: Više od pola vijeka niko nije uspio da uradi ovo!

Srpski košarkaški as na impresivan način predvodio je Denver do pobjede protiv Hjustona (124:111).

Nikola je po 43. put u svojoj NBA karijeri zabilježio tripl-dabl! I to kakav!

Centar Denvera upisao je 19 poena, 12 skokova i nestvarnih 18 asistencija! Nikola je tako ispisao istoriju, uradio je nešto što niko nije pune 52 godine!

