Jokićev trener imao korona virus, saznao dva mjeseca kasnije

Još jedan NBA akter je prebrodio virus COVID-19, u pitanju je trener Denvera Majk Meloun, koji se u martu zarazio, bolest je bila sa simptomima, ali je tek u maju dobio potvrdu da je bolovao od korona virusa.

Kada je osjetio simptome Meloun nije testiran pošto ni u SAD još nisu bili u opticaju testovi na COVID-19, pa je tek krajem maja saznao da se njegov organizam izborio sa virusom.

- Mislim da je to bilo negdje oko 20. marta, nisam se osjećao baš najbolje pa sam zatražio od klupskih ljekara da odradimo test. Nažalost, u to vrijeme, nije bilo moguće doći do testa - izjavio je Meloun za CBS Denver 4.

Tek dosta kasnije, u maju, Meloun je saznao da je bio pozitivan na virus.

- To mi je potvrđeno kasnije. Odradio sam test na antitijela negdje oko "Memorijalnog dana" (25.maj). Nije me iznenadilo kada mi je doktor saopštio: "slušaj, pozitivan si".

Sa 48 godina Jokićev trener nije spadao u najrizičniju grupu stanovništva, ali nije se osjećao nimalo prijatno kada ga je virus pogodio.

- Volim da se hvalim da sam imao korona virus i da sam ga išutirao u dupe. Uspio sam da preživim, hvala Bogu.

Rizok od dobijanja virusa i dalje postoji, ali život ide dalje, kao i NBA liga, koja bi trebalo da se nastavi krajem jula u Orlandu, gdje je planirana završnica sezone.

- Nadam se da će tamo biti bezbjedno, da će biti minimiziran rizik da ljudi obole od virusa.