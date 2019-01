Jokića nema na Ol-staru, možda tek u rezervi

On će se održati u ponedjeljak 18. februara po srednjeevropskom vremenu u Šarlotu, ali Nikola Jokić, i pored istorijskog rezultata, neće biti među starterima. Da li će ga biti među rezervama, tek će se vidjeti kada svoj sud daju treneri, prvog dana februara.

Da bi se dobio spisak desetorice startera, korišćena je slijedeća formula: glasovi navijača kroz internet anketu formirali su jednu listu, glasovi samih igrača drugu, a medija treću. Cilj svakog NBA košarkaša je bio da bude što bliži vrhu liste, odnosno da mu redni broj bude što manji. Ta pozicija na rang-listi glasova navijača se potom množila sa dva, potom su se dobijenom rezultatu dodavale pozicije na medijskoj i “igračkoj” listi, a sve se na kraju dijelilo sa četiri. Zvuči komplikovano, ali je zapravo formula “glasovi navijača vrijede 50%, a po 25% status među kolegama i mišljenje novinara”. I, došlo se do zanimljivih podataka kada je cijeloi proces okončan.

Ko će biti starteri, i kakav je to “novi format”?

Do prije dve godine se znalo: ko nastupa u timu iz Zapadne konferencije igraće za “Zapad” na Ol-staru, i obrnuto, oni drugi će za “Istok”. Međutim, od 2018. to pravilo je drastično promijenjeno. I dalje je po pet košarkaša iz svake konferencije, na kraju pomenutog ukupnog rangiranja, proglašeno starterima, ali… Po jedan igrač iz svake konferencije, “kapiten” – onaj sa najviše glasova publike, sam će birati ko će mu od preostale osmorice biti saigrač na Ol-staru. Timovi će, dakle, biti “izmiješani”, konferencije neće imati nikakav uticaj na to.

As the top overall finisher in fan voting, @KingJames will make first pick in the First Round (Starters). @Giannis_An34 will have first pick in the Second Round (Reserves).

After the first pick in a round, picks will alternate until all players in that round have been selected. pic.twitter.com/VHpBw9p6xf

— 2019 NBA All-Star (@NBAAllStar) 25. siječnja 2019.