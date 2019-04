Jokića iznervirao mikrofon, pa opsovao pred kamerama VIDEO

Poslije utakmice u kojoj je postigao 43 poena, ali u kojoj je njegov tim izgubio Jokić nije bio baš raspoložen.

Odgovarao je na pitanja novinara, a kada je krenuo da ustane imao je problema da vrati mikrofon. To ga je dodatno razljutilo, pa je uslijedila sočna psovka na engleskom.

To naravno nije moglo da promakne kamerama, pa je sve snimljeno.

Nikola Jokic after failing to get the mic back into its stand: "fuck this shit" pic.twitter.com/U7aNqS1dGu

— The Render (@TheRenderNBA) 26. travnja 2019.