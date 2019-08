Izabranici selektora Aleksandra Đorđevića su zabilježili i desetu pobjedu u pripremnom periodu.

Detalj koji je zapao za oko autorima Jurohupsa se dogodio na polovini treće četvrtine.

"Da li je Jokić zaista predvidio kako će se završiti pik-en-rol Francuske i da li je zaista poslao Stefana Jovića na pravo mjesto kako bi ukrao loptu?", navedeno je na zvaničnom Tviter nalogu Jurohupsa.

Did Jokic really predict how the pick-and-roll would end and sent Jovic to the right spot for a steal? 😱#WorldGotGamepic.twitter.com/alc5uN0Zym

