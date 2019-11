Jokić: Više me ne zanima statistika, gotovo je sa tim

Košarkaš Denvera Nikola Jokić rekao je da se ne opterećuje statistikom i da ne mari za kritike koje su mu upućene na račun slabijeg starta sezone u NBA ligi.

Srpski centar našao se na udaru medija, čije su se kritike zasnovane na tome da mu nedostaje angažovanost na terenu, kao i da ima višak kilograma.

"Vise ništa ne čitam, ne smeta mi to. Ljudi svašta pretpostavljaju, a ne mogu biti u pravu ili ne. Ako nisu u pravu, samo slegnu ramenima. Ako su u pravu, onda je to dobro za njih", rekao je Jokić, a prenosi Denver Post i dodaje da je razgovor s novinarima, kao i obično, završio sarkastičnim pozdravom "Bilo mi je zadovoljstvo".

Somborac je na 16 utakmica ove sezone prosječno bilježio 16,1 poen, 10,4 skoka i šest asistenicja, što je lošiji učinak u odnosu na prošlu sezonu kada je imao prosjek od 20,1 poen, 10,8 skokova i 7,3 asistencije, što pokazuje i pad u svim šuterskim i obrambenim kategorijama.

Na posljednjoj utakmici protiv Vašingtona kada su Nagtetsi su došli do 13. pobjede u sezoni, najbolji centar NBA od prošle godine odigrao je 25 minuta, ubacio je osam poena, podijelio pet asistencija i sakupio 20 skokova.

Jokić je istako da ga statistički parametri ne zanimaju.

"Više ne. Kad sam došao u ligu, bilo mi je to u podsvesti jer se ipak NBA vrti oko statistike i brojeva, ali više me nije briga ni za to ni za skandiranja "MVP" koja mi upućuju. Gotovo je s tim. Mislim da trener, vlasnik, generalni menadžer i igrači, svi samo želimo da pobeđujemo. To je poenta", zaključio je Jokić.

Ekipa Majka Melouna ima skor od 13-3 i trenutno zauzima drugu poziciju na tabeli Zapadne konferecije, iza LA Lejkersa.