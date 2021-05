Jokić u finalu trke za titulu MVP igrača

Srpski centar Nikola Jokić u konkurenciji je sa Džoelom Embidom i Stefom Karijem u finalu borbe za najveće priznanje igraču u elitnom košarkaškom takmičenju, saopštila je NBA liga. Kao i prethodnih godina glasanja će biti okonšana i prestižne nagrade biće dodjeljene tokom plej ofa.

Kako se očekivalo, prije početka meča Vašingtona i Indijane u borbi za plasman u plej of NBA liga je saopštila imena trojice kandidata za MVP nagradu a iz finala je izostao Rasel Vestbruk čije su ime navijači uzvikivali sa tribina.

U najuži izbor sasvim očekivano ušli su Nikola Jokić (Denver), Džoel Embid (Filadelfija) i Stef Kari (Golden Stejt), a ko god od njih da pobjedi ispisaće novu stranicu NBA istorije.

Ukoliko to budu Jokić ili Embid biće to prvi centar sa MVP zvanjem još od Šakila O'Nila iz 2000. godine, a Kariju bi to bila treća ovakva nagrada u karijeri, čime bi postao tek deveti igrač u istoriji NBA lige sa minimum tri ovakve nagrade.

Nikola Jokić je u prosjeku tokom sezone postizao 26,4 poena, 10,8 skokova i 8,3 asistencije, uz procenat šuta iz igre od 56,6 odsto, 38,8 odsto za tri poena i 86,8 procenata sa linije slobodnih bacanja. Dobio je glasove 90 od ukupno 101 američkog novinara u velikoj anketi.

Džoel Embid, kamerunski košarkaš igra najbolju sezonu u karijeri, sa prosjekom od 28,5 poena, 10,6 skokova, 2,8 asistencija i 1,4 blokade po meču.

Stef Kari je sa prosekom od 32 poena po meču najstariji najefikasniji igrač lige još od Majkla Džordana, čime je napravio nevjerovatan povratak nakon prethodne sezone u kojoj je odigrao svega pet utakmica.

U najuži izbor za najboljeg defanzivnog igrača godine ušli su Ben Simons (Filadelfija), osvajač iz 2017. godine Drejmond Grin (Golden Stejt), kao i dvostruki osvajač Rudi Gober (Juta).

Među kandidatima za "rukija godine" našli su se Lamelo Bol (Šarlot), Entoni Edvards (Minesota) i Tajris Halibarton (Sakramento), dok se dvojac Jute Džordan Klarkson i Džo Ingls (Juta) uz Derika Rouza nadaju nagradi "šestog igrača" sezone.

Za priznanje igrača koji je najviše napredovao ove godine boriće se Džulijus Rendl (Njujork Niks), Džerami Grant (Detroit) i Majkl Porter Džunior (Denver).

U izboru za najboljeg trenera sezone našli su se Tom Tibodo (Njujork Niks), Monti Vilijams (Finiks) i Kvin Sinder (Juta).

Kao i do sada NBA će nagrade dodjeljivati tokom plej-ofa.