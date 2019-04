Jokić tripl dablom vodio Denver do pobjede u sedmoj utakmici VIDEO

Prvi put poslije sezone 1984/85. Denver je izbacio San Antonio iz plej-ofa. Konstantno je domaćin imao dvocifrenu prednost, ali u posljednjih pet minuta ona se istopila i na kraju su strepeli za trijumf. Ipak, tu završnicu odlično je odigrao Džamal Marej i postigao koš za osiguravanje trijumfa.

Nikola Jokić bio je najbolji sa tripl dabl učinkom od 21 poena, 15 skokova i 10 asistencija. Marej je meč završio sa 23 poena. Na drugoj strani po 19 poena postigli su Demar Derozan i Ben Forbs, a Lamarkus Oldridž imao je dabl dabl učinak od 16 poena i 11 skokova.

It was a fantastic, hard-fought series @spurs ! #MileHighBasketball pic.twitter.com/EybMQ9muSh

Denver će se u polufinalu Zapada sastati sa Portlandom.

The Joker and Jamal back at it again!#MileHighBasketball pic.twitter.com/FTti1jA9ZM

— Denver Nuggets (@nuggets) April 28, 2019