Jokić teži za 16 kg – mišići ili opuštanje?

Mnogi od njih imaju praksu da objavljuju podatke o stanju košarkaša po dolasku u njihov centar, pa je tako i Denver obavijestio javnost o promjenama kod svojih igrača.

Tako smo dobili informaciju da je Nikola Jokić teži za čak 16 kilograma u odnosu na prošlu sezonu.

Svjedoci smo da je prije godinu dana Jokić drastično smršao i da mu je to pomoglo u sjajnim nastupima, te je Nagetse odveo do finala zapadne konferencije.

Tada je sa promjenama u ishrani i treninzima imao 113 kilograma, a poslije kratke pauze između dvije sezone, sada srpski centar teži čak 129 kilograma.

This years height and weight vs last year. Kinda strange, Jokic supposedly put on 34 pounds, Bol lost 11 pounds... that don’t seem right pic.twitter.com/srYTg70aIY

— Murray Center 🏹📋 (@murray_center27) December 5, 2020