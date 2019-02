Jokić srušio Dalas, spektakl u Oklahomi VIDEO

Ekipa Denver Nagetsa ostvarila je jubilarnu 40. pobjedu u sezoni, slavivši protiv Dalasa rezultatom 114:104.

Nikola Jokić je u još jednom izvanrednom izdanju bio nadomak tripl-dabla: 19 poena, 13 skokova i osam asistencija. Dabl-dabl u njegovoj ekipi ostvarili su i Pol Milsap (17p, 13sk) i Mejson Plamli (12p i 13sk).

Nikola Jokic (19 PTS, 13 REB, 8 AST) tallies a near triple-double to help the @nuggets come away victorious on the road in Dallas!#MileHighBasketball 114#MFFL 104

Paul Millsap: 17 PTS, 13 REB

Isaiah Thomas: 16 PTS, 4 3PM pic.twitter.com/GKBfZE5Ked — NBA (@NBA) February 23, 2019

Ajzea Tomas je sa klupe i 16 odigranih minuta postigao 16 poena.

Luka Dončić zbog povrede zgloba nije igrao za Dalas, u čijim redovima je Džejlen Branson postigao 22 poena.

Ali spektakl večeri, možda i sezone odigran je u Oklahomi. Nakon dva produžetka i nestvarne borbe, Oklahoma je slavila protiv Jute sa 148:147!

Pol Džordž je odigrao još jednu MVP partiju, pogodio mnoštvo šuteva u odlučujućim momentima, na kraju imao 45 poena, devet skokova i sedam asistencija.

Rasel Vestbruk je upisao 45 poena, 15 skokova i osam asistencija. Pogledajte "game winner" Pola Džordža.

Kod Jute 38 poena Donovana Mičela, 26 poena i 16 skokova Rudija Gobera, 24 poena Derika Fejvorsa...

Demar DeRozan se sa Sparsma vratio u Toronto, ali je njegov nekadašnji tim odnio pobjedu u neizvjesnom finišu.

Bilo je 120:117 za Reptorse, u čijim redovima je briljirao nekadašnji "Mamuza" Kavaj Lenard sa 25 poen, dok je Paskal Sijakam dodao 22.

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀

Kawhi Leonard (25 PTS, 6 REB) and Pascal Siakam (22 PTS, 6 AST) guide the @Raptors past SAS at home!#WeTheNorth 120#GoSpursGo 117

Kyle Lowry: 17 PTS, 5 AST

Danny Green: 17 PTS, 5 3PM

DeMar DeRozan: 23 PTS, 8 AST pic.twitter.com/yz6RL2Ewql — NBA (@NBA) February 23, 2019

DeRozan je bio najefkasniji kod gostiju sa 23 poena.

Nikola Vučević uprkos sjajnom učinku nije uspio da pomogne Orlandu u duelu sa Čikagom.

Bulsi su slavili 110:109, a crnogorski centar je za poraženu ekipu ostvario učinak od 19 poena, 13 skokova i sedam asistencija.

Bojan Bogdanović je bio odličan u trijumfu Indijane nad Nju Orleansom 126:111.

Hrvat je ubacio 20 poena, Vesli Metjuz je bio najbolji kod Pejsersa sa 24 poena. Na drugoj strani, trojica igrača imala su po 15 poena, među njima i Entoni Dejvis. Pelikansi su na ovoj utakmici u jednom trenutku vodili i sa 20 poena razlike.

Vašingtonu nije bilo dovoljno ni 46 poena Bredlija Bila, pošto je Šarlot odnio pobjedu sa 123:110. Kemba Voker je još jednom opravdao status Ol Star igrača, postigavši 27 poena, uz 11 asistencija za pobjedničku ekipu.

Bradley Beal was HOOPING tonight, but it wasn't enough to get the W. pic.twitter.com/qNvhW0hT2b — theScore (@theScore) February 23, 2019

Redži Džekson je ličnim rekordom sezone (32 poena) vodio Detroit do pobjede protiv Atlante 125:122.

Andre Dramond je zabilježio dabl-dabl od 26 poena i 21 skoka, uz to i pet ukradenih lopti. Ton Mejker je odlučio duel ovom trojkom u finišu.

Njujork Niksi su izgubili 48. put u sezoni, a ovoga puta skalp im je uzela Minesota, i to u Medison Skver Gardenu - 115:104.

Dario Šarić je imao 13 poena i sedam uhvaćenih lopti, kod Niksa DeAndre Džordan 16 poena i 19 skokova. Ivica Zubac je imao sedam poena i osam skokova u pobjedi L.A. Klipersa nad Memfisom 112:106.