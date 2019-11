Jokić skinuo patike i poklonio navijaču

Pogotovo jednog koji je iz dvorane ponio i te kako bitan suvenir – patike srpskog centra.

Nakon što je nakon velikog preokreta pogotkom donio pobjedu Nagetsima, proslavio je na terenu sa saigračima, dao izjave… Jokić je krenuo ka svlačionici, a usput je pozdravljao publiku.

Jedan od navijača zamolio je Srbina da mu pokloni patike u kojima je igrao, a Džokeru nije bilo teško da se na mjestu izuje i učini dan tom čovjeku još boljim.

Hits game winner.

Still all about the fans.

You love to see it! pic.twitter.com/RgoaupCVmE

— Denver Nuggets (@nuggets) November 9, 2019