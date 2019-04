Jokić: Sanjam šampionski prsten, osvojiću ga

Nikola Jokić i Denver u noći između subote i nedelje od 4.30 počinju plej-of seriju utakmicom protiv San Antonija.

Nagetsi su poslije 82 utakmice u sezoni osvojili drugo mjesto na tabeli zapadne konferencije i igraju sa sedmoplasiranim Teksašanima.

Jokić je uoči utakmice poručio da je veoma uzbuđen jer je i za njega, kao i za sve u ovom timu Denvera, plej-of potpuno novo iskustvo.

"Pitam se, kako će sve izgledati? Niko od nas to ne zna. Ne znamo šta će se dogoditi. Ali opet, mislim da je to utakmica kao i svaka druga. To je košarkaški meč i ne može se preterano razlikovati od prethodnih utakmica", jednostavno rezonuje centar Denvera.

Greg Popovič je stari lisac i ko zna kakve će sve trikove upotrebiti kako bi izbacio iz koloseka igrače Denvera u "Pepsi centru". Jokić i Džamal marej nemaju iskustva u post sezoni.

"Da budem iskren, očekuje sve. Da igraju direktno, da pored mene stave nekog nižeg igrača, a onda da me udvajaju sa visokim. Stvarno na sve sam spreman", priznao je Nikola.

Džamal Marej je rekao da očekuje meč visokog intenziteta, a trener Denvera Majkl Maloun se našalio uporedivši sebe i Grega Popoviča rekavši kako je Greg kao Majk Tajson u odnosu na njega u ovom sudaru.

Jokić je dolaskom u Denver ostvario mnoge snovem, ali kaže da ne prestaje da sanja.

"Zaljubio sam se u košarku, verovatno zbog moje braće. Oni su me naterali da se zaljubim u nju! Stvarno nisam ni zamišljao da ću igrati NBA. Kada sam došao ovde, rekao sam sebi da ću biti najbolji što mogu. Na terenu ne radim ništa drugačije od onoga što sam radio kada sam bio mlađi", kaže Jokić.

Ima nešto što posebno voli da radi.

"Recimo, volim da asistiram. Ako sve igrače uključiš u igru u napadu, onda će svi želeti da budu dobri i u odbrani, igraće jedni za druge. Tako je to, asistencija čini dvojicu srećnim, koš jednog".

Za kraj, otkrio je da ima veliki san.

"Radio sam toliko da bih došao ovde. Osvojiću prsten. To je moj konačni cilj", zaključio je Jokić.