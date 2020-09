Jokić: Samo kad se sjetim gdje smo bili prije pet godina, ovaj tim ne odustaje

Nikola Јokić bio je pomalo tužan nakon eliminacije iz NBA plej-ofa, ali i ponosan na sve što su Nagetsi sa njim učinili u posljednjih nekoliko godina.

Denver je poražen od Los Anđeles Lejkersa sa 4:1 u finalu zapadne konferencije.

U noći između subote i nedjelje Lebron Džejms i drugovi su slavili 117:107.

- To je nešto što ćemo pamtiti cijelog života. Imamo sjajnu grupu igrača, bila je to velika borba. Kao što ste rekli, imali smo šest eliminacionih mečeva. Ni sada nismo željeli da odustanemo, jednostavno su bili bolji. Lebron je bio nevjerovatan. Dejvis je postigao dosta poena, bio je velika opasnosti za nas i morali smo stalno da razmišljamo o njemu. Karuzo je odigrao dobro, Hauard takođe. Ali mislim da smo i mi ovu seriju napravili zanimljivom. Poveli su, zatim smo i mi došli do trijumfa, i ona naredna je bila na jedan posjed - pričao je Јokić, a zatim nasmijao sve: Iskreno, ne znam ni šta si me pitao... Aha, da, šta nosim odavde iz 'balona'. Nosim sjajno iskustvo.

Šta je Denver dokazao u ovom plej-ofu?

- Da smo se borili. Čak i danas nismo odustajali na -16. I to će biti naš zaštitni znak u narednim godinama. Ne odustaj i bori se - rekao je Јokić.

Istakao je ulogu Džamala Mareja.

- On je nevjerovatan, on je naš lider. On je borac, takmičar, fantastičan šuter. Igrao je sjajno. On je sjajan - dodao je Јokić.

Zatim je poentirao:

- Kada sam došao ovde prije pet, šest godina tim je imao 33 pobejde. Danas smo u finalu Zapadne konferencije. Mislim da je interesantno razmišljati o tome koliki napredak imamo. I ja kao igrač, mi kao grupa, kao cijela organizacija. To je fantastičan napredak - zaključio je Јokić.