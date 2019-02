Jokić ponovo dominirao VIDEO

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je dobar meč, a još bolju partiju imao bi da na početku treće četvrtine nije dobio četvrtu ličnu grešku.

Centar Nagetsa presjedio je cijelu treću dionicu i na teren se vratio početkom posljednje. Jokić je kratko vrijeme ponovo dominirao i na kraju je meč završio sa 22 (9/16) poena, 16 skokova, tri asistencije i dvije ukradene lopte za 28 minuta.

Denver je odlično započeo utakmicu, Džamal Mari bio je raspoložen, a pratio ga je naš as. Klipersi su uspjeli da se povrate zahvaljujući igračima s klupe i poslije prve četvrtine rezultat je bio 34:27.

Nagetsi su u nastavku održavali prednost, ali kako Klipersi nisu mogli ništa da pogode, utisak je bio da je Denver mogao sa mnogo više od plus osam da ode na pauzu (64:56).



Are you open?

⬇️

Yes

⬇️

Is Nikola on the court?

⬇️

Yes

⬇️

Does he have the ball?

⬇️

Yes

⬇️

Will he find you?

⬇️

Yes

⬇️

Is anyone still reading this tweet?

⬇️

Probably not. pic.twitter.com/yKPMQj36B0

— Denver Nuggets (@nuggets) February 24, 2019