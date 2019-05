Oni su u sedmoj utakmici pred svojom publikom poraženi od Portlanda rezultatom 100-96.

Si Džej Mekalum je odigrao nevjerovatnu utakmicu, postigao 37 poena i imao 9 skokova. On je predvodio Portland do prekokreta, nakon što su imali dvocifren zaostatak u prvom poluvremenu.

The Joker gets it to fall!#MileHighBasketball pic.twitter.com/s28e71685u

— Denver Nuggets (@nuggets) 12. мај 2019.