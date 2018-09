Jokić najkreativniji centar NBA lige

Napad ne čine samo postignuti poeni, već mnogo više od toga, on zahtijeva određnu lucidnost, nesebičnost i umijeće. Sve to u svom repertoaru ima Nikola Jokić, koji je svrstan u pomenutu petorku, koja izgleda ovako: Plej- Stef Kari, Bek-Džejms Harden, Krilo-Kevin Durent Krilni centar- Lebron Džejms i Centar- Nikola Jokić, piše američki portal.

O listi može da se diskutuje, pošto su “Kralja” stavili na poziciju četiri, a mnogi će se složiti da Stef Kari i nije najbolji kreator igre na poziciji plejmejkera u ligi. Međutim, ne radi se samo o asistencijama, već i mogućnosti da se sâmom sebi iskreira pozicija za šut – zato je vjerovatno svoje mjesto našao i Kevin Durent, i zato je Kari vjerovatno ispred Krisa Pola.

Kod Hardena i Jokića nema nikakve polemike, oni su ubjedljivo najbolji “kompletan paket” na svojim pozicijama.

PG: ?

SG: ?

SF: Durant

PF: ?

C: Jokic

Best creators in the league at each position: https://t.co/sxREfYEdRW pic.twitter.com/xozTJkDeYl

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) September 18, 2018