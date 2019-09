Jokić je sedmi najbolji igrač u NBA ligi

Centar Denver Nagetsa je uoči početka prošle sezone bio postavljen na 12. poziciju. ESPN pita da li Jokić može da napravi skok sa nivoa super zvijezde na nivo MVP kandidata.

"On čini igrače boljima, koristi svoj odličan pregled terena da vodi napad Nagetsa sa centarske pozicije. Za Nagetse je neophodno da bude agresivniji i da podigne svoju igru na posljednji nivo. On ima mogućnost da to uradi, on će odrediti da li su Nagetsi legitiman kandidat za titulu", navodi se.

Za trećeg najboljeg igrača u NBA ligi ESPN je imenovao Lebrona Džejmsa, a najbolju desetorku kompletiraju redom Džejms Harden, Entoni Dejvis, Stef Kari, Džoel Embid, Demijen Lilard i Pol Džordž.

ESPN nije objavio imena dvojice najboljih košarkaša, ali je sasvim sigurno da su to Kavaj Lenard i Janis Adetokumbo.