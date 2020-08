Jokić i Marej zatrpali koš Jute: Denver slavio poslije trilera

Ništa od toga nije moglo da spreči Denver da plej-of seriju sa Jutom započne pobjedom - 135:125.

Brojao je Mičel do 57, oborio rekord Karla Melouna u istoriji franšize u plej-ofu, Gober je bio standardno dobar u reketu, ali ništa od toga nije moglo da zaustavi Nikolu Jokića (29, 10sk) i Džamala Mareja (36, 9as, 5sk).

Mogao je Srbin da riješi pitanje pobjednika i prije produžetka, imao je Denver posljednji napad. Marej je ostavio loptu Jokiću, Nikola je napravio fintu šuta, prišao obruču, nije pogodio. Meč je otišao u produžetak.

Two-man game getting it done! pic.twitter.com/8GTRYKsYfY

— Denver Nuggets (@nuggets) August 17, 2020