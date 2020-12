Jokić i Dončić bi mogli igrati u istom timu

Srpski košarkaš Nikola Jokić znači puno za Denver Nuggetse, ali bi ipak mogao napustiti ovaj klub.

Postoje glasine da bi Jokić mogao tražiti trade ukoliko Nuggetsi ne dovedu pojačanja. Spekulacije su uveliko počele kružiti, a postoji mogućnost da bi Jokić mogao preći u Dallas Maverickse. U suprotnom smjeru bi otišli Kristaps Porzings i Maxi Kleber.

Takođe, Nuggestima bi bila prepuštena i dva buduća picka u prvoj rundi drafta.

Jokić bi se tako pridružio fantastičnom Slovencu Luki Dončiću, koji ga je nedavno pozvao u Dallas.

"Ne mogu trejdovati nikoga, to nije moj posao. Ako Jokić želi doći, onda bi trebao to učiniti. Zna da to želi", izjavo je Dončić.