Jokić dobija najveći ugovor u istoriji košarke

Momak iz Sombora je postao prvi srpski igrač kojem je to pošlo za rukom, prvi koji je draftovan u drugoj rundi, a došao do titule najkorisnijeg i najslabije plasirani pik (41) u istoriji koji je proglašen za najkorisnijeg igrača.

Novinar I-Es-Pi-Ena, Bobi Marks, istakao je da bi Nikola novim ugovorom mogao da poruši sve dosadašnje rekorde u najjačoj ligi na svijetu.

The Nikola Jokic super max extension in 2022 is projected to be the largest contract in NBA history.*2023-24: $42.6M2024-25: $44.9M2025-26: $48.2M2026-27: $51.5M2027-28: $54.8MTotal of $241M*Based on a salary cap of $121.5M

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) June 8, 2021