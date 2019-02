Јokić bolji od Vučevića, ali ne i od Tejtuma VIDEO

Јokić je u prvoj rundi bio bolji od imenjaka Vučevića. Dvojica Nikola podjednako brzo su izveli tačno dodavanje (iz trećeg pokušaja), Vučević je potom brže istrčao i položio loptu u jedan koš, ali je potom promašio šut za tri poena.

Јokić je sačekao ishod Vučevićevog prvog pokušaja, da bi potom iz svog prvog puta pogodio trojku i prošao dalje.

. @jaytatum0 edges the Joker to move on to the #TacoBellSkills championship! pic.twitter.com/zstyvXmkC3

Tejtum je potom u duelu bio bolji od Konlija, Јang je eliminisao Foksa, dok je Dončić nadmudrio Kuzmu.

U polufinalu Tejtum je bio bolji od Јokića. Ovoga puta Nikola je prvi pogodio pas i polaganje, imao prednost, ali nije pogodio prvi šut za tri poena, dok je Tejtum zaostatak nadoknadio upravo u tom segmentu i eliminisao srpskog predstavnika.

Jayson Tatum pulled up from half-court to take down Trae Young for the Skills Challenge title!

(via @NBAonTNT) pic.twitter.com/a73F3mPReO

— Sports Illustrated (@SInow) February 17, 2019