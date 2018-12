Jokić blizu tripl-dabla, Marjanović dominirao VIDEO

Tim trijumfom, ekipa iz Kolorada je zadržala prvu poziciju na Zapadu uz skor 17-7. Orlando je sedmi na Istoku sa 12-12.

Meč na Floridi, koji je tokom svih 48 minuta bio na jednu loptu, ne računajući period bolje igre Denvera sredinom prvog kvartala kad je stekao +12 (22:10), u produžetak je odveo bek domaćih Terens Ros, trojkom na sedam sekundi do kraja.

To, ipak, nije poremetilo goste koji su u dodatnih pet minuta prikazali bolju igru i trojkom Mareja, te poenima Jokića, otišli se na nedostižnih +7 (121:114).

Najefikasniji kod Nagetsa bio je Marej sa 30 poena (10/25 iz igre), uz osam asistencija, Pol Milsap je dodao 18, uz osam skokova, Huančo Ernangomes 14, a Mote Moris 13.

Srpski centar Nikola Jokić ponovo je prikazao raznovrsnu igru i za 35 minuta ostvario 12 poena (5-13 iz igre), 13 asistencija i osam skokova.

Kod Medžika, Nikola Vučević je bio sjajan sa 24 poena i 15 skokova. Evan Furnije je imao 26 poena i osam skokova, a Eron Gordon 19 poena i šest uhvaćenih lopti.

Košarkaši Memfis Grizlisa pobijedili su Los Anđeles Kliperse na svom parketu rezultatom 96:86, a u poraženom sastavu najbolji pojedinac bio je Boban Marjanović.

Srpski centar je sa klupe za samo 13 minuta upisao 19 poena (4/5 iz igre, 11/12 sa penala) i osam skokova. Danilo Galinari je ubacio 17 poena, dok su po 12 dodali Lu Vilijams i Šai Gildžeus-Aleksander.

Miloš Teodosić nije dobio šansu.

Kod pobjednika, Majk Konli je imao 22 poena i sedam skokova, Džamajkal Grin 19 poena i 11 skokova, a Džaren Džekson 13 poena.

Nju Orleans Pelikansi ostvarili su ubjedljivu pobjedu protiv Dalas Meveriksa kod kuće 132:106.

Džulijus Rendl i Entoni Dejvis predvodili su NOP do trijumfa. Prvi je imao 27 poena i 18 skokova, a drugi 27 poena i devet asistencija. Džru Holidej je ostvario 17 poena i osam dodavanja, a jednak broj poena dao je i Etvon Mur.

Kod Dalasa, Vesli Metjuz je imao 15 poena. Džej Džej Barea 14, a Dorijan Fini-Smit 12. Luka Dončić je ostvario osam poena, četiri skoka i šest asistencija.

U derbiju Istoka, Toronto Reptorsi su kao domaćini savladali Filadelfija 76erse 113:102 i tako se učvrstili na čelu tabele uz skor 21-5. Fila je treća sa 17-9.

Kavaj Lenard je predvodio Reptorse sa 36 poena (5/6 za tri), devet skokova i pet ukradenih lopti, Jonas Valančijunas je imao 26 poena i osam skokova, a Serž Ibaka 18 poena i osam skokova.

Kod gostiju, Džimi Batler je ostvario 38 poena i 10 skokova, Džej Džej Redik 25 poena, Džoel Embid 10 poena, 12 skokova i pet asistencija, a Ben Simons osam poena, 10 skokova i 11 asistencija.

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa pobijedili su San Antonio Spurse kod kuće rezultatom 121:113 i upisali četvrtu trijumf u nizu.

Jezerdžije sad imaju skor 15-9 i zauzimaju peto mjesto na Zapadu. Spursi su 14. sa 11-13.

Tim iz Stejpls centra do pobjede je vodio sjajni Lebron Džejms, koji je meč završio sa 42 poena (15/24 iz igre) pet skokova, šest asistencija i dvije ukradene lopte. Njega je pratio Kajl Kuzma sa 22 poena, devet skokova i pet dodavanja, dok je Lonzo Bol imao 14 poena i devet asistencija.

Kod gostiju, Demar Derozan je imao 32 poena i sedam skokova, dok je Rudi Gej ostvario 31 poen i sedam uhvaćenih lopti. Lamarkus Oldridž je dodao 21 poen i devet skokova.

Golden Stejt Voriorsi pobijedili su Klivlend Kavalirse u Ohaju, u reprizi prošlosezonskog finala, rezultatom 129:105.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Stef Kari sa 42 poena (9/14 za tri), devet skokova i sedam asistencija. Kevin Durent je imao 25 poena, 10 skokova i devet dodavanja, a Klej Tompson 16 poena.

Za Klivlend, Kolin Sekston je ubacio 21 poen (3/3 za tri), Džordan Klarkson je dodao 17, Džedi Osman 16, a Rodni Hud 15. Tristan Tompson je imao 14 poena i 19 skokova.

Oklahoma Siti Tander pobijedila je Bruklin Netse na gostovanju 114:112 zahvaljujući trojci Pola Džordža tri sekunde do kraja.

