Jezivo: Objavljen novi snimak nesreće u kojoj je poginuo Kobi Brajant

Naime, nadzorna kamera, koja se nalazi na kući Rone Levit, navodno je zabilježila posljednje 43 sekunde leta, prije nego što je helikopter udario u brdo.

Na snimku koje je proslijeđen istražiteljima ne vidi se sam pad letjelice, već samo audio zapis leta aviona, rad motora i ekplozije koja je nastala pošto je udario u brdo.

Kako prenose američki mediji, na snimku se može čuti zvuk helikoptera koji "vri" iznad stambenog komleksa u Kalabasasu, prije nego što se začuje gromoglasan prasak nakon kojeg je uslijedila tišina.

Vrijeme nastanka video materijala poklapa se sa vremenom pada letjelice - 09.45 sati po lokalnom vremenu.

Takođe, vlasnica snimka je navela za američke medije da je helikopter letio iznad njene kuće i okrenuo se prije nego što je udario u brdo kada je stradalo devet ljudi.

Ronna Leavitt lives near the crash site where #KobeBryant and eight others were killed. She says this @ring video from her home captured the audio of the helicopter in its final moments.

She says the helicopter flew above her housing complex before crashing. @ABC7 pic.twitter.com/wWKc4efdUB

— Veronica Miracle (@ABC7Veronica) January 29, 2020