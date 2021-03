Jednoglasno usvojeno: Novak Đoković dobio ulicu

Naime, u 2021. godinu Klokot, koji se nalazi na Kosovu i Metohiji, zakoračio je uz - ulicu Novaka Đokovića.

Tablu sa tim nazivom su mještani postavili na ulazu u selo Grnčar još 2015, ali ona je bila, prosto, odraz ljubavi prema najboljem igraču "bijelog sporta". U međuvremenu je ta "odluka" i ozvaničena glasanjem nadležnih.

Mještani su podneli zahtjev skupštini opštine da usvoji njihov prijedlog, a tu ideju su podržali i opštinska komisija, kao i albanski odbornici.

Another street in Serbia has his name. @DjokerNole ❤️ #NoleFam pic.twitter.com/6T6lks5Yqr

