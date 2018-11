Jedna od najboljih utakmica sezona Jokića: Denver ipak poražen VIDEO

Jokić je, za razliku od prethodnih mečeva kada je malo šutirao i bio ofanzivan, briljirao u napadu i pod koševima. Centar Denvera je na terenu bio 33 minuta i za to vrijeme je ubacio 37 poena (iz igre 14-22, 1-1 za tri, 8-10 sa linije penala), imao je 21 skok, tri asistencije, jednu ukradenu loptu, dve blokade, šest izgubljenih lopti, uz +/- učinak +5. Jokić je takođe prvi put u karijeri imao meč sa 30+ poena i 20+ skokova.

Najefikasniji košarkaš Denvera na ovom meču ipak nije mogao da se raduje pobjedi, pošto je heroj Netsa postao Karis Levert, koji je pogodio za trijumf svoje ekipe na 0,3 sekunde do kraja.

Levert je započeo napad Bruklina, prevario Gerija Herisa, a potom preko Pola Milsapa uputio flouter, koji je završio u košu i značio da je Denver poražen treći put u sezoni, prvi put na domaćem terenu.

CARIS LEVERT GAME-WINNER. He's on another level this year (via @NBA) pic.twitter.com/GKS6U4KGQv

— SLAM (@SLAMonline) November 10, 2018