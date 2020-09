Jedan od najboljih boraca svijeta Aleksandar Rakić za ATV: Dajte mi vrijeme, osvojiću pojas

Pobjeda na Entonijem Smitom samo je potvrda kvaliteta srpskog borca koji sigurno korača ka svom cilju, a to je UFC pojas. Nakon posljednjeg meča u Las Vegasu, ušao je među pet najbolje rangiranih boraca u poluteškoj kategoriji.

Rakić za ATV kaže da u Beču još uvijek uživa u trijumfu, prvom pod srpskom zastavom. Na taj način želio je dodatno da se poveže sa srpskim narodom, jer kako kaže, osjeća veliku podršku sa ovih prostora.

- Odmah poslije meča izjavio sam da želim borbu za pojas. UFC želi da me testira još jednom, vjerovatno meč na pet rundi. Nigdje nisam rekao, ali sada kažem da Smit nije pristao na pet rundi, a ja jesam. Na kraju smo radili tri runde i to nije bio problem. Sada se bore za pojas Rejes i Blahovič, pa zatim drugi i četvrti Glover Tešeira i Dos Santos. Vidjećemo šta će tu biti. Nadam se da neće biti povreda i da mogu do kraja godine sa mnom u kavez – rekao je Rakić.

Istakao je da je bio silno motivisan za meč sa Smitom zbog nepravde u Koreji gdje mu je oduzeta pobjeda protiv Volkana Ozdemira.

- Koliko mi je teško pao poraz toliko sam bio miran. Više me bolio moj jedini pravi poraz jer sam izgubio od čovjeka od kojeg sam bolji. Poslije Ozdemira se nisam osjećao kao gubitnik, jer sam znao da sam bio bolji i čitav svijet i UFC su to vidjeli. To sam i dokazao pa sam imao još veću motivaciju. Ozdemir je izgubio od Smita u trećoj rundi gušenjem. Uzeo mu je leđa, isto je pokušao i protiv mene, ali nije mogao. Smit je još bolje rangiran, a pobijedio sam ga bez problema. Prošao sam pakao u pripremama, a to se vidjelo. I sam Ozdemir je izjavio da je jednom bio na suprotnoj strani kada je izgubio od Dominika Rejesa, a dobio je tri runde. Bio sam mnogo više motivisan, zapeo sam u trening kampu i sve je došlo na svoje – dodao je Rakić.

Očigledno je bilo da je srpski borac fizički superioran u odnosu na rivala. Plijenio je snagom u oktagonu i Smit nije mogao da mu parira. Sve je to posljedica napornog rada, pogotovo striktnog režima u trening kampu.

- Koliko god je korona bila loša, meni je u karantinu bilo dobro, jer sam imao mogućnost da treniram, nijednog trenutka nisma stao. Fokus je bio na snazi. Radio sam teške treninge. U karantinu sam digao na mrtvom dizanju 215kg deset puta, to se vidjelo na meču. Ponovio sam to i u Zagrebu gdje sam proveo dio priprema. Najjači sam na dubokom čučnju i mrtvom dizanje, te vježbe sam radio i sa skokom, to je dio plana, da veliku težinu eksplozivno izbacujem. Čučanj 110kg radio sam sa skokom, a sa 160kg na mrtvom dizanju skočio sam 14 centimetara. Te stvari ne mogu da se radi dugo, već četiri sedmice maksimalno. Ako radiš duže, stradaće koljena i zglobovi – objasnio je Rakić.

Pohvalno o njemu govorio je najbolji borac sa ovih prostora i jedan od najboljih u istoriji MMA i K1 sporta Mirko Filipović. Nekako je Filipović svim regionalnim borcima uzor i zvijezda vodilja, na isti način ga posmatra i Rakić. Upoznali su se prošle godine na KSW-u u Zagrebu, a ponovo su sreli pred meč sa Smitom.

- Vidio sam šta je Mirko rekao za mene i čim sam to pogledao, naježio sam se. To mi je velika motivacija. Mirko je legenda ovog sporta. Rekao je da je ubijeđen da ću uzeti pojas, ako je on rekao, ja to moram ostvariti, samo mi dajte malo vremena – izjavio je srpski borac.

Rakić se nada da će do kraja godine imati još jedan meč, ali će to zavisiti od ishoda mečeva koje je naveo, to jest da li će biti povreda njegovih protivnika. Neprikosnoveni vladar poluteške kategorije Džon Džons prešao je u supertešku kako bi izazvao Stipu Miočića, Rakić sada ima još veće šanse da napadne i osvoji pojas. Sve je podredio tome, a to pokazuje i njegov trening kamp. Pripreme je odradio u Zagrebu gdje je imao sjajne sparing partnere u Ivanu Ersalnu i Anti Deliji.

- Prošao sam pakao s njima, to su najbolji sparing partneri, dovodili su me do limita mogućnosti. Siguran sam da će napraviti velike karijere. Prošao sam pakao s njima, to je iskustvo najbolje do sada. Snažni su, eksplozivni i sjajne atlete. Moje pripremesu oko 10-15 hiljada evra. Gledam da ne štedim, želim što profesionalniji kamp do detalja. Kada uđem u kamp, želim da znam da sam sve uradio. Nije mi žao, jer kao što znate, u UFC dobijete svotu za nastup, a zatim dodatno za pobjedu. To savjetujem i mladim borcima, ako imate neki dinar, nemojte trošiti na gluposti. Investirajte u sebe i novac će vam se vratiti – rekao je Rakić.

Rakić je do meča sa Smitom nastupao pod zastavom Austrije, jer je rođen u Beču, ali je na borbu sa Amerikancem izašao pod srpskom zastavom.

- Htio sam da dam nešto svojim ljudima. Rzaočaran sam Austrijom, jer ne cijene moj rad. Sada sam u Top 5, ali mi nijednom nisu pružili veću podršku, zato sam odlučio da se borim pod srpskom zastavom. Ne samo zbog Srbije i Republike Srpske, nego zbog cijelog Balkana, jer smatram da smo jedno. Osjećam veliku podršku od našeg naroda. Naravno, ne smijem da zaboravim Austriju, država mi je sve dala, primila moje roditelje, i zahvalan sam što mogu da živim ovdje – dodao je Rakić.

Rakićevi roditelji su iz Republike Srpske iz Broda gdje mu i sada živi porodica pa nekoliko puta godišnje dolazi u ove krajeve. Podršku osjeća na svakom koraku, svakodnevno mi prilaze naši ljudi u Beču, kaže Rakić i dodaje da već za koji dan počinje pripreme za novi meč.