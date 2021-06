Javio se dječak kojem je Đoković dao reket: Nisam znao da me čuje

Sjajno muško finale na Rolan Garosu obilježio je i događaj na kraju meča. Novak Đoković je dječaku na tribinama poklonio reket. Odmah se krenulo u analize, procjene vrijednosti i marketing, sada se oglasio i dječak za kojeg se ispostavilo da se zove Mateo.

Poslije meča Đoković mu je poklonio reket a ta slika je obišla svijet, a još kada se saznalo da je dječak Meksikanac, to je izazvalo veliku pometnju.

- Nisam znao da me Đoković sluša, bio sam iznenađen što me je uopšte čuo. Sve je počelo na polufinalu protiv Nadala na koje sam bio pozvan. Davao sam mu i tada savjete, poruke motivacije, govorio mu je stvari poput "Ti to možeš", "Nije ništa strašno", "Dobra strategija, nastavi tako..." i motivirao sam ga da nastavi tako - rekao je Mateo priču za "Imagen Deportes".

Kako kaže sve je govorio na engleskom jeziku.

- Ja sam mislio da me ne čuje, ali na moje iznenađenje na kraju sam osjetio da me čuje. Za mene je djelovalo skoro nemoguće, jer Nadal je kralj šljake. Činilo mi se veoma teško, ali sam nastavio da ga motivišem - kaže Mateo i objašnjava dalje:

- Ne igram tenis, ali mnogo volim da gledam igru. I imao sam sreće da me pozovu na meč finala. Mnogo mi se sviđa taj sport. Ja igram fudbal. U Meksiku navijam za Ameriku, a u inostranstvu od srca navijam za Madrid, ali za sada za PSŽ.

Mnoge je zanimalo šta će biti s reketom.

- Na kraju mi je donio kapu. I osjetio sam da, kada mi je dao kapu i kada me je već poznavao malo, približio mi se poslije i rekao sam mu "Čestitam, ti si velik" i otišao je. Kasnije se vratio i dao mi je reket. To iskustvo nema cijenu, reket ću zadržati, rekao je Mateo.