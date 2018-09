Japanci ne žele pomjeranje sata i ljetno računanje vremena

Japan je saopštio da neće prihvatiti prijedlog da se uvede ljetnje računanje vremena zbog Ljetnjih olimpijskih igara u Tokiju 2020. godine jer se tome protivi javnost, piše danas list "Asahi".

Organizatori Olimpijskih igara predložili su da se kazaljke vrate unazad za 60 ili 120 minuta nakon što je tokom vrelog ljeta ove godine umrlo najmanje 120 ljudi.

Zbog toga postoji bojazan za bezbjednost sportista, naročito trkača maratona.

Igre će biti održane krajem jula i početkom avgusta, a to su najtopliji i najvlažniji mjeseci u Japanu.

"Želio bih da to uvedem, ali postoje teškoće, imajući u vidu probleme sa IT sistemima i promjenama u stavu javnosti", izjavio je Tošijaki Endo, visoki zvaničnik vladajuće Liberalno demokratske stranke. On je na čelu komisije koja razmatra prijedlog.

On je dodao da će Japan nastaviti razgovore sa Međunarodnim olimpijskim komitetom o tome kako zaštititi od vrućine trkače maratona i brze hodače.

Tri četvrtine japanskih kompanija protivi se prijedlogu o prelasku na ljetnje računanje vremena uoči Olimpijskih igara 2020. godine, pokazuju rezultati Rojtersove ankete.

Kompanije su ukazale na vrijeme i trud koji su potrebni za podešavanje kompjuterskih sistema i na poremećaje javnog života.