U noći između nedjelje i ponedjeljka odigrano je osam utakmica u NBA ligi i sve su bile u sjenci tragedije u kojoj je nastradao legendarni Kobi Brajant.

Na svim utakmicama odigranim prošle noći odata je počast Brajantu, a meč između Nju Orleansa i Bostona obilježila je scena koja tjera suze na oči.

Sudija je dao znak za početak meča, krenuo je napad, igrač je tapkao loptu, ali nije mogao da nastavi.

Halom se prolomio apaluz uz povike "Kobi, Kobi". U tom trenutku kao da je vrijeme stalo - svi su ustali i aplaudirali.

The New Orleans Pelicans and the Boston Celtics started the game by each taking 24-second shot-clock violations in honor of Kobe Bryant. pic.twitter.com/AA3ntFpLtc — NBA (@NBA) January 27, 2020

Toronto je slavio u gostima protiv San Antonija sa 110:106, a meč je počeo tako što nijedna ekipa nije odigrala prvih 24 sekundi u čast Brajanta koji je nosio broj 24 na dresu.

U meču u kojem igračima misli bile negde drugde, Paskal Sijakam je bio najefikasniji u pobjedničkom timu sa 35 poena, dok je Kajl Lauri dodao 16. U redovima San Antonija najbolji su bili Demar Derozan i Derik Vajt sa po 14 poena.

Košarkaši Los Anđeles Klipersa savladali su Orlando sa 112:97, uz odličnu partiju Kavaja Lenarda koji je upisao 31 poen, 14 skokova i sedam asistencija, dok je Portland bio bolji od Indijane sa 139:129 u meču koji je obilježio Demijan Lilard koji je ubacio 50 poena uz 13 asistencija i šest skokova.

Atlanta je slavila protiv Vašingtona sa 152:133, a Tre Jang je postigao 45 a uzeo je 24 šuta u znak sjećanja na Kobija. Uz to Jang je počeo meč sa brojem 8 na leđima.

Trae Young pays tribute to Kobe Bryant by wearing No. 8 to start the game, and then leads the @ATLHawks to victory with 45 PTS and 14 AST. pic.twitter.com/FHzRcCzeqn — NBA (@NBA) January 27, 2020

Memfis je pobijedio Finiks sa 114:109, ekipa Nju Orlansa je bila bolja od Bostona sa 123:108, a Njujork od Bruklina sa 110:97.

The New York Knicks and Madison Square Garden pay tribute to Kobe Bryant and his daughter, Gianna. pic.twitter.com/KmNlTlDQXT — NBA (@NBA) January 27, 2020

Veliki broj igrača odao je počast poginulom NBA asu tako što je iscrtalo svoje patike simbolima koji se vezuju za ime Kobija Brajanta.

A number of NBA players wrote tributes to Kobe Bryant and his daughter Gianna on their shoes. https://t.co/fH9JEmBQ8g pic.twitter.com/Y9Zu21xBzk — ABC News (@ABC) January 27, 2020

Američki mediji navode da je zvijezda Bruklina Kajri Irving u suzama napustio dvoranu prije meča, te je navedeno da nije igrao zbog lično razloga.

Povezane vijesti:

Sa Brajantom u smrt otišla i kćerka

Svijet u šoku: Ovo je mjesto na kojem je legenda NBA Kobi Brajant tragično izgubio život

Od posljednje objave Kobija Brajanta na Instagramu prolazi jeza

Mark Kjuban odlučio: Dres sa brojem 24 više nikad niko neće nositi

Bio mi je kao mlađi brat, riječi ne mogu da opišu bol

Detalji tragedije: Evo gdje je Kobi putovao sa kćerkom Đanom i ko je s njima poginuo

FBI istražuje nesreću u kojoj je poginuo Brajant

Nekoliko sati prije tragedije Brajant poslao poruku Džejmsu

Otkriveno gdje je Brajant putovao prije kobne nesreće

Tviteraš predvidio 2012. godine da će Kobi Brajant da pogine u helikopterskoj nesreći

Minut ćutanja: NBA se oprašta od Kobija

Zvali su ga Crna mamba: Šta je sve osvojio čovjek koji je 20 godina bio vjeran Lejkersima