Jadranski spektakl

Možda i najveće ljetnje pojačanje dovela je Igokea, ali ni ostale ekipe ne zaostaju o čemu će u narednim redovima biti nešto više riječi...

Aktuelni šampion ABA lige jeste ekipa Crvene zvezde. Oni su u velikom finalu poslije mnogo drame i nekih neukusnih scena, pobijedili ekipu Budućnosti sa 3:2 u seriji i ponovo zasjeli na tron.

Titula je glavni cilj, ne samo zbog prestiža već i zbog učešća u najelitnijem evropskom takmičenju, koje stremi ka nekoj zatvorenoj verziji, ali o više o tome ćemo nekom drugom prilikom.

Kako bi odbranili naslov šampiona, Zvezda je dala sve od sebe da zadrži tim koji je osvojio titulu i da taj isti nadogradi nekim sjajnim igračima poput Lorenca Brauna, Derika Brauna, povratnika Čarlsa Dženkinsa, bivšeg košarkaša Partizana i Panatinaikosa Džejmsa Gista, a tu je i Ognjen Kuzmić koji se još uvijek oporavlja od povreda zadobijenih u teškoj saobraćajnoj nesreći.

Derik Braun i Džejms Gist su veoma iskusni evroligaški igrači i u pitanju su ljudi koje ne treba previše predstavljati, kao ni Kuzmića i "Đenku", dok je Lorenco Braun nešto manje poznat „casual“ košarkaškim fanovima sa ovih prostora.

"Pass first" plejmejker koji ne spava u odbrani i pametno napada obruč je neko ko će dirigovati napadom crveno-belih, baš kao što je to nekada činio za "Vukove" NC State univerziteta ili u razvojnoj ligi kada je bio proglašen za najkorisnijeg igrača.

Njihov rival iz prošlogodišnjeg finala nije najbolje počeo sezonu, iako je „razmontirao“ tim i pojačao ga nekim zaista fantastičnim košarkašima.

Poslije teškog poraza u ABA Superkupu od Cedevita Olimpije, uslijedio je i jedan tijesan, bolan od turske Darušafake na otvaranju Evrokupa.

Možda i najveće pojačanje ove ekipe je Skot Bamfort – nekadašnji saigrač Demijana Lilarda na Viber Stejt univerzitetu i čovjek koji već godinama gradi karijeru u španskoj Endesi i italijanskom Palakanestru (igrao za Sasari zajedno sa Rašonom Tomasom koji je pojačao Partizan).

Bamfort je sjajan strijelac i izvandredan košarkaš i kako su američki komentatori znali da kažu jedini pravi saigrač Lilarda na Viber Stejtu.

Bamfort je umalo izgubio sina 2011. godine prilikom komplikacija koje je njegova supruga imala na porođaju, pošto je maleni Kingston prestao da diše i lice mu je poplavilo, a sve to je bilo prouzrokovano visokim krvnim pritiskom.

Trener Budućnosti, Slobodan Subotić, doveo je i nekadašnjeg košarkaša Cedevite Džastina Kobsa, kao i Skota Vuda nekadašnjeg saigrača Lorenca Brauna iz studentskih dana.

Andrea Trinkijeri je imao specifične želje za svoj tim i tako su se crno-beli pojačali Korijem Voldenom (aktuelni MVP izraelskog šampionata), povratnikom Nemanjom Gordićem, Žanisom Pejnersom, Rašonom Tomasom, Artjomom Parahovskim i Vilom Mozlijem.

Rašon Tomas se za sada pokazao kao najbolje pojačanje crno-belih. On je u Veneciji imao 11 poena uz 15 skokova i prosto je oduševio navijače. Naime, Tomas je prije početka sezone bio uhapšen zbog posjedovanja opojnih droga, što je mnoge navijače zabrinulo da bi sjajni američki krilni košarkaš mogao da propusti neke utakmice, ali to se nije dogodilo.

Kori Volden je nešto viši i krupniji plejmejker skromnijeg šuta, ali mu košarkaškog talenta ne manjka. Radi se o momku koji je u šampionatu Izraela proglašen za najboljeg igrača. Njegov najbolji meč je bio protiv Hapoel Elijata, kada je postigao 32 poena, uhvatio 4 skoka i zabilježio 7 asistencija.

Volden je igrao na Letnjoj ligi za Toronto Reptorse, ali se za ugovor nije izborio. Vil Mozli je takođe manje poznat košarkaš ovdašnjoj javnosti, ali kako je i on sam pokazao na početku sezone, radi se o fantastičnom defanzivcu sa veoma dugačkim ekstremitetima, koga je izuzetno teško nadskočiti.

Što se tiče Parahovskog i Gordića njih dvojicu ne treba previše predstavljati, dok je Žanis Pejners igrač koji bi trebao da poveže redove Partizana. Pejners je inteligentan košarkaš koji je svjestan svojih prednosti i mana, pa iako nije sjajan šuter to kompenzuje odličnom odbranom, neumornim zalaganjem i ostalim stvarima koje se baš i ne vide u statistici.

Ostanak Markusa Pejdža, Ognjena Jaramaza i Radeta Zagorca pokazao se kao odlično rešenje. Prva dvojica su odigrala fenomenalno ovaj prvi dio sezone i prosto ne postoji navijač Partizana koji ih nije „do neba“ hvalio.

Crno-beli bi mogli da budu ozbiljan konkurent na svim frontovima, po medijima se navodi da još uvijek nisu kompletirali sastav, pošto su se dugo spominjali Endru Gaudlok i Šon Kilpatrik kao pojačanja na bekovskim pozicijama.

Cedevita Olimpija je ekipa koja je nastala fuzijom zagrebačke Cedevite i ljubljanske Olimpije, a matica tima biće u Sloveniji. Cedevita Olimpija je ubedljivo poražena u finalu od beogradskog Partizana, iako su u polufinalnom susretu "pregazili" ekipu Budućnosti.

Cedevita Olimpija je svom rosteru dodala Kodija Milera Mekintajera, momka koji se ovog i prethodnog ljeta povezivao sa Crvenom zvezdom i Partizanom.

Jaka Blažić i Marko Simonović su igrači koji itekako dobro poznaju ABA ligu pošto su igrali u redovima Crvene zvezde, a Simonović je čak bio i kapiten, dok je član tima i još jedan "Zvezdaš" – Majk Cirbes.

U ekipi se nalazi i jedan bivši igrač Partizana, Edo Murić, a tu je povratnik Rajan Boutrajt, kao i Majkl Hopkins. Djeluje da je Cedevita Olimpija sastavila respektabilan sastav, ali njihov cilj ostaje osvajanje šampionske titule pa ćemo vidjeti koliko će to biti moguće u ovom trenutnom sastavu.

Igokea je tokom ljeta dovela najzvučnije pojačanje. Rašada Von. Von je u karijeri odigrao trocifren broj utakmica u NBA ligi u koju je stigao sa UNLV (Las Vegas, Nevada) univerziteta.

Von pokriva poziciju beka šutera, a iako nije sjajan šuter (već sasvim solidan) ima veoma dobre fizičke predispozicije i može da poentira iz različitih pozicija.

Svojevremeno, kao srednjoškolac, smatran je za jednog od boljih mladih igrača u čitavoj naciji.

Ekipa iz Aleksandrovca je odlučila da šokira baš sve košarkaške fanove, pa su svojim redovima priključili i bivšeg centra berlinske Albe – Denisa Kliforda.

Takođe su svom timu pridodali i iskusnog Marka Tomasa, ali i nekadašnjeg studenta Teksas Teh univerziteta, Kinana Evansa, koji je u svojoj završnoj godini bio pod lupom za izbor najboljeg igrača sezone – Džon Vuden nagrada.

Aleksandar Trifunović naspram sebe ima jako kvalitetan tim koji bi mogao da "posiječe" mnoge favorite u toku sezone. On se oporavlja od moždanog udara, tako da ovu sezonu ipak neće početi na klupi i umjesto njega će to u prvom kolu protiv Partizana činiti njegov asistent Marko Barać.

Ekipa Mornara će ove sezone biti jedna od "gledljivijih" ekipa, sudeći po njihovom trenutnom rosteru.

Vratili su sjajnog strelca Antabiju Volera, ostao je i Derek Nidam i Brendis Reli Ros, dok su pokupili Džejkoba Pulena i očekuje se da ovaj tim na svakoj utakmici prilično optereti bekovsku liniju svog protivnika, a nerijetko im i zatrpa obruč.

Mornar bi mogao da bude jako nezgodan protivnik, pogotovo ako ekipa šuterski dobro otvori utakmicu, uz oslonac na Uroša Lukovića, Mirzu Begića ili čak Milka Bjelicu koji čine unutrašnju liniju tima.

Mihajlo Pavićević već godinama najavljuje velike stvari, a vidjećemo da li je ovo napokon ta sezona u kojoj će Mornar biti ta opasna ekipa.

Kad smo već kod opasnih ekipa, na red nam stiže Primorska. Primorska je već na otvaranju ABA Superkupa pokazala da niko ne sme da je potcijeni. Šokirali su čitav region kada su, rezultatski lako, pobedili ekipu Crvene zvezde i poprilično namučili Partizan u narednoj rundi.

Njihov trener je već duže vreme Jurica Golemac, dok se kao tim menadžer pridružio i svima dobro poznati nekadašnji košarkaš, Goran Jagodnik.

Selekcija igrača je bila zanimljiva, pa su tako u svoj sastav doveli američki dvojac Stiven Holt – Lens Heris. Holt ima iskustva u VTB ligi, igrajući za Astanu koja je poznata po tome što godinama dovodi fantastične američke igrače.

Holt je svoj raskošni talenat prikazao upravo na ABA Superkupu, kada se košarkaška publika mogla uvjeriti zbog čega je u WCC konferenciji bio u idealnom timu, ali i zbog čega je bio glavni igrač u Nimburkovoj šampionskoj sezoni.

Drugi Amerikanac u redovima Primorske je Lens Heris, a Heris sa sobom nosi dvije laskave titule šampiona u zakucavanjima u Grčkoj. Heris je bio sasvim solidan mladi košarkaš koji je karijeru gradio na Kanzas Stejtu, a ovo mu je treći tim na ovim prostorima pošto je već igrao za Zlatorog (prvi profesionalni tim u karijeri) i Igokeu.

Heris je bio član Primorske prošle sezone, kada je osvojena ABA 2. Stigao je Aleksandar Lazić iz ljubljanske Olimpije i on bi mogao da bude jedan od bitnijih igrača za Juricu Golemca.

Žiga Dimec, Marko Jagodić Kuridža i Ivan Marinković će biti momci koji će držati unutrašnju liniju ekipe i ukoliko se po jutru dan poznaje biće to uspješna sezona za ovu ekipu.

FMP će ove sezone igrati sa samo dva inostrana košarkaša – Duopom Ritom i Okbenom Ulubajem.

Oni su tokom ljeta doveli Marka Pecarskog iz Partizana i to je bio jedan od boljih poteza ekipe iz Železnika.

Vladimir Jovanović ima veliki broj kvalitetnih mladih igrača na raspolaganju, a i generalno gledano nisu se suočili sa previše odlazaka. Prvi plejmejker će i dalje biti Stefan Pot, bivši as Partizana pod patronatom Aleksandra Džikića, a uz sebe će imati Iliju Đokovića i Aleksu Uskokovića koji su za ovaj nivo košarke veoma kvalitetni igrači.

Aleksa Radanov, Marko Tejić, Stefan Đorđević i Radoš Šešlija su ljudi na koje takođe treba obratiti pažnju kada se bude gledao FMP, a oni bi kao po običaju mogli da skinu skalp mnogim favoritima u toku sezone.

Mega Bemaks biće najmlađa ekipa u ligi, što je već nekoliko puta napominjano, sa prosjekom starosti tek 19 godina, a vjerovali ili ne - najstariji igrač u timu ima 22 godine.

Dejan Milojević ove sezone nema nijednog igrača čije porijeklo ne vuče sa ovih prostora, pa će Mega i sa tog aspekta biti interesantna za gledanje, a takođe će ove sezone po prvi put imati priliku da igraju pred beogradskom publikom kao domaćini.

To će biti u novobeogradskoj hali "Ranko Žeravica". Nikola Mišković će i ove godine biti u centru pažnje kao najtalentovaniji igrač ekipe, a treba ispratiti i Marka Simonovića i Uroša Trifunovića.

Mega će naravno kao glavni cilj u sezoni imati opstanak u ABA ligi, ali su nas oni svojim igrama prethodnih sezona navikli na to da možemo da očekujemo i po neko iznenađenje.

