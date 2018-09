Izvršena primopredaja u Rukometnom savezu BiH

Evropska rukometna federacija (EHF) pozitivno je ocijenila posljednja dešavanja unutar Rukometnog saveza BiH, te u posljednjem pismu upućenom na adresu RS BiH nagovijestila da od eventualne suspenzije neće biti ništa ukoliko se nastavi ovim tempom.

Danas je u Sarajevu Komisija u sastavu Vojislav Rađa, Petar Zadro i Halil Škaljić izvršila primopredaju dužnosti između bivše i nove upravljačke strukture krovne institucije rukometa u BiH.

Novi UO odmah je krenuo s radom, te počeo ispunjavati zahtjeve EHF-a. Tako je održan sastanak sa čelnicima Olimpijskog komiteta BiH, koji je spona između RS BiH i EHF-a.

"Održali smo konstruktivan sastanak u OK BiH, koji, što je najvažnije, priznaje naš savez. Idemo u pravcu ozdravljenja RS BiH i to je ono što najviše interesuje EHF s kojim se redovno dopisujemo i obavještavamo o našim aktivnostima. Poslali su nam pozitivno pismo, oni su do sada zadovoljni urađenim i treba im još dokazati da nastavljamo dobrim putem. Nema bojazni od suspenzije. Treba nam još rješenje od Ministarstva pravde i da budemo legalni i legitimni članovi", kaže novi predsjednik RS BiH Mensur Sinanović, koji je predvodio delegaciju RS BiH.

U narednom periodu planiran je sastanak i u Ministarstvu civilnih poslova BiH, a cijeli slučaj sa EHF-om trebalo bi da bude gotov do 17. septembra, do kada treba da budu ispunjeni njihovi zahtjevi, a to je da Savez što prije profunkcioniše normalno, a sve pod podsredstvom OK BiH i Ministarstva civilnih poslova, nakon kojeg će biti proslijeđeno pismo EHF-u.

"U subotu ćemo imati sjednicu Upravnog odbora, na kojoj ćemo još neke stvari formalizirati i ustrojiti se pravno. Naš najveći problem je finansijska dubioza i blokirani računi, a to ćemo pokušati riješiti privremenim osnivanjem dva udruženja (jedno za klupska takmičenja, drugo za reprezentaciju). Najbitnije je da među nama, novim UO od 12 članova, vlada pozitivna klima", ističe Sinanović.

Jedan od prioriteta biće osnivanje pomenutih udruženja, te otvaranje računa kako bi Savez počeo normalno funkcionisati. Zaduženi pravnik je već počeo raditi na ovom materijalu, koji će biti potpisan od svih članova UO, a zatim predat u Ministarstvo pravde.

U ime odlazećih članova oglasili su se dojučerašnji predsjednik UO Amir Zahirović i generalni sekretar u ostavci Lejla Hairlahović, koji su novom rukovodstvu zaželjeli mnogo sreće u radu, ali i istakli da su od juna prošle godine uradili dosta toga za bh. rukomet.