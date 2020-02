Australijski portal "New" napravio je zanimljivu analizu o najboljem teniseru ikada.

Novinar Tajson Oto objasnio je zašto je po njegovom mišljenju Novak Đoković ispred Rodžera Federera i Rafaela Nadala.

Po njemu, jasno je da je teniski svijet više voli Švajcarca i Španca, ali je objasnio i zašto se ogriješio od srpskog asa jer ga nije bar svrstao na njihov nivo.

Pa da prenesemo tekst koji počinje naslovom "Izvini Novače, svi smo mi budale".

"Bili smo tako slijepi. Novak Đoković je najveći teniser ikada viđen i nikada to nije bilo očiglednije", počinje tekst Australijanca.

Novi svjetski broj jedan prišao je Rodžeru na samo tri Gren slem titule tako što je u Melburn parku došao do svoje 17. godine, mjestu na kome je nevjerovatan sa skorom 8-0 u finalima.

Takođe je na samo dva najznačajnija trofeja od Rafaela Nadala. Šest godina je mlađi od Federera (38) i 15 mjeseci od Nadala i putanja Srbina ga nesporno stavlja iznad dva velika rivala.

Njegov uspon do GOAT (Greatest Of All Time) čini se da je neizbježan.

Iz nekog razloga, ništa više od tih navoda ne ljuti ljubitelje tenisa.

I poslije 17. Gren slema Đoković je i dalje nepravedno ne smije da se ocijeni kao GOAT između Federera i Nadala.

Nikada nije bilo jasnije da se teniski svijet ogriješio o Đokovića. I da je svima teško to da priznaju...

Nikada nije bilo popularno mišljenje, ali Novakov teniski status GOAT-a je nesporan. Samo to još nije bio otkriveno. Ipak, neće proći dugo vremena kada će teniski navijači morati da se suoče sa, za njih, neprijatnom mišljenju da nisu na pravi način tretirali Novaka.

GOAT jednostavno ne bi smio da bude izviždan na svom terenu - Rod Lejver areni na kojoj je osvojio osam titula. Publika je aktivno bila protiv njega sve do momenta kada je servirao za pobjedu nad Dominikom Timom poslije tri sata i 59 minuta.

To jednostavno nije smjelo da se dogodi GOAT-u, a sigurno se ne bi desilo Nadalu ili Federeru.

Prošlo je samo dvije godine kada je legendarni Amerikanac Džon Mekinro opisao da je Đoković 'tretiran kao g***o' od organizatora na Australijan openu zbog loših termina za njega, sve kako bi Federeru izašli u susret.

To nije smjelo da se desi.

Đoković je najmanje poštovani GOAT od svih sportova u modernoj eri.

Mogu drugi da se ne slažu, ali kada se Đoković oprosti od igranja, teniski navijači će shvatiti da su pogriješili. On je mnogo više od trećeg favorita u GOAT debati.

Za pet godina mogao bi da razbije svaku debatu po tom pitanju, odnosno kad nadmaši Federera po broju titula na Gren slemovima.

Čak iako se ne broje ti trofeji, ostaće da Đoković u međusobnim duelima sa obojicom ima bolji skor.

Kako mogu Nadal i Federer da budu najbolji u istoriji ako nisu čak ni u svojoj eri? Džoker je zapravo sve vrijeme bio kralj, istakao je australijski novinar u svom tekstu.