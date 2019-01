Izviđač rastužio Leotar

Rukometašima Leotara za dlaku je izmaklo četvrtfinle Kupa BiH. U uzbudljivoj utakmici na domaćem terenu izgubili su za gol razlike od ekipe Izviđača iz Ljubuškog.

Komšije iz zapadne Hercegovine kažu da su Trebinjci jak protivnik, prognoziraju im uspješnu budućnost.

"Pohvalio bih domaćina, trenera i ekipu što su stvarno kvalitetna ekipa ja sam siguran da će oni i biti dobri i da će ući u plej of i da će sigurno svima biti težak protivnik", kaže Dario Pušić, trener RK Izviđač Ljubuški.

"Utakmica je bila napeta i neizvjesna do posljednje sekunde, na kraju smo uspjeli da slavimo", rekao je rukometaš pobjedničkog tima Vaslije Kaluđerović.

Iako su tokom većeg dijela utakmice Trebinjci bili u vođstvu posljednje minute su presudile za rezultat 23:24. Igrači na čelu sa trenerom Darkom Tavrićem vidno razočarani kažu da su dali maksimum te da odmah kreću sa priprema za Premijer ligu BiH.

"Nama ostaje dosta da radimo, imamo još dosta do početka lige koja počinje 15 februara. Radićemo i ispravljaćemo greške i nadati se boljem", rekao je član Leotara Radovan Uljarević.

Iako je tek nedavno došao u Trebinje šef stručnog štaba RK Leotar Darko Tavrić kaže da je dobro upOznao igrače i da ima dobar tim. Tavrić zato vjeruje u uspjeh iako tvrdi da BH liga nije nimalo laka.

"Dosta kvalitetna liga i dosta dobra za razvoj ovih mladih igrača, sada oni to trebaju samo da prihvate i da slijede to. Što se tiče Leotara nama je cilj plej of i moramo da uradimo sve da uđemo u plej of", rekao je Tavrić.

U uspjeh trebinjskih rukometaša vjeruju svi, a ponajviše sugrađani. Vjeruju i gradske vlasti pa podrška do sada nije izostala.