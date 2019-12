Utakmice u NBA ligi često imaju veoma zanimljive završnice. Uglavnom su to koševi za pobjedu uz zvuk sirene ili neki interesantni potezi koji su doprinijeli uspjesima.

Međutim, ono što je viđeno na utakmici između Oklahome i Minesote (139:127) je nešto o čemu se najviše priča u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu.

Timbervulvsi su na 1.1 sekund prije kraja imali priliku da riješe meč, vodili su sa 121:119, Karl-Entoni Tauns je bio na liniji penala i njegov pogodak ili namjeran promašaj bi gotovo sigurno značio i trijumf “vukova” pošto Tanderi nisu imali više tajm-auta. Međutim, tada je reagovao plejmejker domaćina Kris Pol.

Naime, dok se Džordan Bel spremao da uđe u igru, iskusni organizator igre je sa terena vikao sudijama “Dres mu viri!”. Arbitri su na to bili primorani da reaguju, pošto prema pravilniku dresovi moraju da budu upasani. Donijeli su odluku da dosude “odlaganje igre” (“delay of game”), a pošto je to bio drugi takav potez Minesote na utakmici, uslijedila je tehnička koju je realizovao Danilo Galinari. Tauns je potom dao svoje drugo bacanje (122:120).

Tada je potpunu nepažnju odbrane iskoristio Stiven Adams i iz auta bacio pas u stilu kvoterbeka ka Denisu Šruderu koji je bio brži od sirene i odveo meč u produžetak (122:122). Tamo je “grmljavina” iskoristila psihološku prednost iz završnice, njihovi rivali su bili već dovoljno utučeni, pa im nije bilo teško da na kraju slave i ubjedljivo.

- Pravila su pravila. Primjetio sam šta se dogodilo, signalizirao sudijama. Pratio sam cijelu situaciju, znao sam da im je to druga takva greška - rekao je Pol poslije meča.

Džordan Bel, krivac za sve to, nije želio da priča sa novinarima, prošao je pored predstavnika medija uz komentar “Bolje da uštedim sebi pare za kaznu”, dok je trener Minesote Rajan Saunders otkrio da je plan bio da Tauns namjerno promaši drugi penal.

REZULTATI:

Šarlot-Bruklin 104:111

Klivlend-Orlando 87:93

Detroit-Indijana 108:101

Boston-Denver 108:95

Čikago-Golden Stejt 98:100

Majami-Vašington 112:103

Oklahoma-Denver 139:127*

Milvoki-LA Klipers 119:91

San Antonio-Sakramento 105:104*

Portland-LA Lejkers 113:136

*poslije produžetka