Ivičić: Infrastruktura najveći problem atletike u Srpskoj

Najveći problem atletike u Republici Srpskoj je infrastuktura. Kada bismo to riješili, kaže prvi čovjek Atletskog saveza, sigurno bi postizali i bolje trezultate. Duško Ivičić po preuzimanju dužnosti predsjednika Saveza prionuo je na posao, a pred sebe je postavio i nekoliko ciljeva.

- Prije svega da se srede pravno-normativni akti, kod kojih, pokazalo se do sada, je bilo dosta manjkavosti. Da to pokušamo regulistai po ugledu na Srpski atletski savez. Cilj mi je i da se atletska infratuktura pokuša na što bolji način implementirati po cijeloj Republici Srpskoj. Počev od Banjaluke do drugih regionalnih centara, kao što su Doboj, Bijeljina, Prijedor. Niko nema atletski stadion ili stazu. Znamo da bez toga ne možemo da pravimo ni kvalitetne sportiste, poručio je predsjednik Atletskog saveza Republike Srpske Duško Ivičić.

Trenutno u Republici Srpskoj jedino na Sokocu postoji atletski stadion koji ispunjava uslove za održavanje takmičenja, a koji podrazumijeva da osim trkačkih, mogu da se održavaju i bacačke disipline. S obzirom na to, kaže Ivičić rezultati koje naši atletičari ostvaruju su izuzetni. Smatra da bi ulaganja u atletiku, kao bazični sport, imala višestruku dobit za sve druge sportske grane.

- Podrška bi nam značila da se ta baza koja se pravi u atletici, bude dostupna svima. Ti sportisti koji se prave i oblikuju kao mladi sportsiti, neće oni samo donositi vrhunske rezultate u ateltici. Oni će donositi vrhunske rezultate danas-sutra i u odbojci i u fudbalu, rukometu. Već smo napravili neke kontakte i nadam se da će to do kraja godine biti i ozvaničeno, kaže Ivičić.

Prije desetak dana delegacija Atletskog saveza Republike Srpske sastala se sa direktorom Srpskog atletskog saveza Slobodanom Brankovićem. Dva Saveza 2014. godine potpisala su sporazum o specijalnim i paralelnim vezama , ali se kaže Ivičić, od tada nije mnogo radilo po tom pitanju. Sada je dogovoreno da se najboljim atletičarima Srpske omoguće pripreme u Srbiji, kao i edukacija trenera pri Srpskom atletskom savezu.

- Dobili smo podršku direktora SAS-a, gospodina Brankovića na taj način da, ukoliko bi se neko od lokalnih zajednica odlučio na gradnju atletskih staza u Republici Srpskoj, to bi bilo po uslovima kakve imaju njihovi klubovi u Srbiji. To bi podrazumijevalo da bi do projekta izgranje same atletske staze ili stadiona SAS omogućio da sva projektna dokumentacija bude o njihovom trošku, dodaje prvi čovjek Atletskog saveza Srpske.

Jesen je period kada atletska sezona polako ulazi u svoju završnicu, ali su ove sezone sva takmičenja zbog pandemije virusa korona odložena. U Atletskom savezu Republike Srpske nadaju se da bi do kraja kalendarske godine, a poštujući sve propisane mjere, mogli da održe planirana takmičenja. To bi itekako značilo atletičarima i trenerima da provjere trenutnu formu i osjete slast takmičenja nakon nikad duže pauze.