Ivanišević: Rad sa Novakom je jedan drugi nivo

Novi, privremeni član tima Novaka Đokovića, Hrvat Goran Ivanišević, kaže da mu je "fenomenalno" u novoj ulozi na Vimbldonu - u štabu prvog tenisera svijeta.

Na pitanje kako se snalazi u novoj ulozi, šampion Vimbldona iz 2001. godine je rekao da je puno puta bio na terenu sa Đokovićem, ali da je ovo prvi put da su na istoj strani.

"Snalazim se dobro, bio sam puno puta na terenu sa Novakom, ali sada smo prvi put na istoj strani. Ma fenomenalno je, ovo je jedan drugi nivo. Uživam da budem na terenu, komunikacija je super i sa Marijanom i sa ekipom", rekao je Ivanišević za RTS.

"Nije nešto zahtjevan, on je broj jedan, perfekcionista je, ne bi osvojio toliko grend slemova da nije tako. On je u stvari najmanje komplikovan od svih koje sam trenirao", dodaje on.

Vremena i prostora za neke posebne promjene i veliki rad nema već su u pitanju, kako kaže, samo sitnice i detalji.

"Čisto malo noge, kod servisa. Poslije svakog meča će biti sve bolje i bolje. Ono što uradiš prije grend slema je ono glavno, teško je nešto mijenjati tokom trajanja turnira", rekao je hrvatski trener koji će sa Novakom raditi tokom prve nedjelje turnira, a kasnije razgovarati o eventualnom produžetku saradnje.