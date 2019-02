Istorijska titula: Katar postao prvak Azije

Fudbalska reprezentacija Katara osvojila je titulu na Azijskom kupu pobjedom nad Japanom u finalu rezultatom 3:1 u Abu Dabiju.

Strijelci za Katar bili su Almoez Ali, Abdulaziza Hatem i Akram Afif, dok je jedini gol za Japan postigao Takumi Minamino.

Japanci su igrali nešto bolje tokom većeg dijela finala, ali su je Katar mnogo bolje koristio svoje šanse. Do vođstva je došao u 12. minutu fantastičnim golom Alija, koji je makazicama iznenadio Šuičija Gondu na golu Japana. Na drugi pogodak čekalo se 15 minuta, a tada je Hatim sa ivice kaznenog prostora pogodio gornji lijevi ugao mreže za 2:0.

Uslijedio je period u kojem nijedan od timova nije imao izglednije prilike, da bi Minamino dao nadu Japancima u 69. golu, poslavši loptu tik uz stativu poslije centaršuta Juje Osaka. Sve dileme oko pobjednika razriješene su u posljednjih deset minuta, kada je Afif bio precizan iz penala, poslije igranja rukom Maje Jošide.

Katarski fudbaleri su na taj način došli do istorijskog istorijskog uspjeha, pošto su došli do prvog trofeja na svom desetom učešću na tom takmičenju. Prethodno im je najbolji rezultat bilo peto mjesto, do kojeg su došli u dva navrata – 1984. i 1988. godine.

Katar je došao do titule sa samo jednim primljenim golom.

Jedan od najzaslužniji za uspjeh katarskog fudbala je selektor Feliks Sančes Bas, pod čijim vođstvom je reprezentacija od jula 2017. do trijumfa u finalu Azijskog kupa na 31 utakmici ostvarila 18 pobjeda, osam remija i pet poraza. Katar tek očekuje najveći izazov, a to je debitantsko učešće na Svjetskom prvenstvu, čiji će biti domaćin 2022. godine.