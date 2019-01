Istorija Kobajašija na turneji "Četiri skakaonice" VIDEO

Mladi Japanac ispisao je istoriju ski skokova, pošto je pobijedio je na sve četiri skakaonice – Oberstdorf, Garmiš-Partenhkirhen, Insbruk, i na kraju Bišefshofen.

Kobajaši se ovako pridružio Kamilu Stohu i Svenu Hanavaldu, kao jedini ski skakač u istoriji ovog sporta koji je uspio da slavi na sve četiri skakaonice.

2001-02 - Sven Hannawald

2017-18 - Kamil Stoch

2018-19 - Ryoyu Kobayashi

The Japanese star becomes just the third man to win the Four Hills Grand Slam 🏆🇯🇵💪🙌 #4hills pic.twitter.com/neKc5p6KBs

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 6, 2019