Istočno Sarajevo i Prnjavor dobijaju nove terene

Već na jesen u Istočnom Sarajevu mogao bi da zablista novi fudbalski teren sa vještačkom travom, s kojim će sve kategorije FK Slavija konačno dobiti bolje uslove za trening.

Cijeli projekat vrijedan 550 hiljada maraka realizuje se u saradnji sa FS BiH i UEFA-om.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković pojasnio je detalje ugovora.

- Danas smo potpisali ugovor vrijedan 233.000 KM sa preduzećem GP ''Put'' koje je dužno građevinski pripremiti radove do postavljanja vještačkog terena, kojeg će kasnije finansirati UEFA sa novih 250.000 KM. Ugovorom je predviđeno da izvođač radova završi posao za 90 dana od dana uvođenja u posao, a kako smo čuli danas uslovi za uvođenje u posao već postoje, tako da možemo očekivati početak radova za koji dan, rekao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković.

Za petnaestak dana trebalo bi da počnu i radovi na izgradnji prvog fudbalskog terena sa vještačkom travom u Prnjavoru, u sklopu sportskog kompleksa FS RS, a prema projektu FIFA gol. Predsjednik FS Srpske Vico Zeljković rekao je da će učniti sve da pronađu finansijska sredstva za kompletnu realizaciju ovog projekta.

- Ono što je dobro, to je da ćemo mi nastaviti sa gradnjom fudbalskog centra. Ovo je samo početak radova, ovaj prvi teren. Danas smo postigli saglasnost da nađemo model za izgradnju još jednog terena. Isto tako, grad ima ozbiljne planove što se tiče same lokacije oko kompleksa, izgradnje hotela i drugih stvari, tako da se moramo potruditi da pokušamo pronaći finansijska sredstva za to sve, jer sigurno da će izgradnja jednog takvog kompleksa biti na čast generacijama koje tek dolaze, kaže Vico Zeljković, predsjednik FS RS.

Zeljković je u Prnjavoru prisustvovao i izbornoj Skupštini opštinskog FS, za čijeg je predsjednika izabran Zoran Deket , prvi čovjek prnjavorskog Ljubića.