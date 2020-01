Ispovijest UFC zvijezde u usponu: Otac mi je prijetio batinama ako ne naučim ćirilicu

Srbin sa adresom u Beču, UFC borac Aleksandar Rakić krči put do trona. Mnogo pitanja se u posljednje vrijeme proteže oko njegove nacionalnosti. Rakić je odlučio da progovori o toj temi i svima jasno do znanja da, ko je i šta je.



- Ja sam ponosan na ono što jesam. Živim u Austriji, borim se pod austrijskom zastavom, jednostavno zato što sam tamo odrastao, Austrija mi je sve dala. Ali sam ponosan na ono što jesam. Ima uvijek ljudi koji misle da sam Austrijanac, odem u Bosnu, Srbiju, Hrvatsku, pričam sa ljudima. "Ti si Austrijanac, ti si ovo, ti si ono". U Austriji, kontra. "Ti si Srbin, ti si Bosanac" Gdje god odem, ja sam stranac. Nigdje ne mogu da budem kod kuće! Mada ko hoće, prihvati, ko neće, ne mora. Ja znam šta jesam, poštujem svoje, poštujem drugo - kaže Rakić.

Otac je imao veliki uticaj u njegovom odrastanju.

- On je ponosan na to, kao što sam ja. Ostavi mi to, šta moraš da komentarišeš i to? Ali ljudi su takvi. Mene je otac natjerao da učim ćirilicu, i da je pišem i da je čitam. Kaže mi: Hoćeš da voziš kroz Srbiju autom i da ne znaš da čitaš putokaz? Sramota da te bude. Sjećam se, na karton mi napisao dva slova, da naučim do uveče. Ako ne, dobićeš batine - kroz smijeh je ispričao borac.

Rakić nakon poraza od Volkana Ozdemira, čeka ime narednog protivnika.