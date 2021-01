Ispovijest Nataše Kovačević: "Tražila je nogu misleći da može da se zašije"

Jedna od najtežih životnih priča nekog poznatog sportiste ili sportistkinje u Srbiji definitivno je ona koju je imala Nataša Kovačević.

Nekada slavna košarkašica, sada akademska građanka i funkcionerka pričala je o nesreći koja ju je svojevremeno zadesila i umalo joj uništila život.

Čisto da podsjetimo, 7. septembra 2013. godine zajedno sa čitavom ekipom mađarskog Đera za koji je tad igrala doživjela tešku saobraćajnu nezgodu. U nezgodi su poginuli trener ekipe i generalni menadžer, dok je zbog posljedica nezgode Nataši amputirana lijeva noga ispod koljena.

Ubrzo nakon nezgode cijela srpska javnost je željela da pomogne mladoj košarkašici. Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Zufer Avdija je pronašao adekvatnu protezu u Izraelu, te je svega dva mjeseca nakon nezgode Nataša ponovo mogla da šutira na koš. Kasnije se u pomoć priključio i Košarkaški savez Francuske.

Sada se Nataša, koja je gostovala u emisiji kod Milana Kalinića sa svojim ocem, toga prisjetila, ali na mnogo pozitivniji način nego što je to mogla i da zamisli prije nekoliko godina.

“Uspele smo nekako Milica (Ivanović prim.aut.) i ja da izađemo iz autobusa, pošto je tamo ostala rupa pri sredini, a mi smo bili iza drugih vrata. Bio je neki kanal, pa je autobus krivo stajao. Kroz tu rupu smo izašle, ja sam se uspravila, pogledala dole i shvatila da nemam stopalo – odjednom. Milica mi je pomogla, odskakutale smo na stranu. Krenuo je adrenalin. U tim početnim trenucima nisam imala toliki bol, a bila sam u šoku. Nisam se uspaničila, nismo razmišljale ni o čemu osim o tome da se pomerimo od autobusa i uzmemo nogu. Tako smo razmišljale obe. Ona, hvala bogu, nije imala nikakvih povreda, ali okolo je vladao haos kog se sećam kao juče da je bio. Devojke su poispadale iz autobusa dok je skretao levo-desno, proletale kroz staklo. Njima nije ništa bilo, hvala bogu, a većina ih je doživela totalni ‘blekaut’, ničega se ne sećaju. Kad sam pričala sa Milicom, ne znam da li je to do srpskog mentaliteta, da li smo toliko nenormalne, ali sećali smo se svih detalja”, prisetila se Nataša.

“Neki mađarski vozač je tu stao i kad je prišao Nataši, uhvatio je da je poliva vodom. Nataša je ležala, Milica je polivala vodom, jer je bilo baš vruće. Milica je za to vreme tražila patiku i nogu misleći u to vreme da to može da se zašije. Mislim da je i našla”, rekao je Natašin otac, na šta ga je kćerka prekinula:

“Dobro, to je previše, nećemo ulaziti dalje”.

Na kraju je Kovačevićeva poentirala:

“Ja znam da to što sam do sad ispričala izgleda malo nestvarno. Čovek je najizdržljivija životinja i sve što nam se dešava ne bi nam se dešavalo da ne možemo to da podnesemo. Nikada ne treba gubiti optimizam i tu neku veru.